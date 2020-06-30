США могут перекупить у Турции российские комплексы ПВО С-400 – Defense News

ЗРК С-400 Триумф (фото — Goodvint.Wikipedia)

В Сенате США предложили закупить у Турции российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом сообщает Defense News.

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Соответствующие поправки в закон об ассигнованиях на национальную оборону на 2021 год уже внесли в Сенат. Поправки допускают сделку через счет армии США для закупок ракетного оружия.

Русская служба Би-би-си информирует, что сделка может быть заключена в случае, если Турция даст обязательство не расходовать полученные средства на закупку вооружений, которые США считают несовместимыми со стандартами НАТО.

При этом Defense News сообщает, что нет никакой гарантии, что эти поправки будут приняты.

Данные поправки является попыткой выйти из тупика, в котором оказались США и Турция в рамках программы Joint Strike Fighter по созданию и закупке истребителей F-35. Приобретение Турцией систем С-400 в 2019 году привело к тому, что ее исключили из этой программы.

В 2019 году Анкара закупила у России ракетные системы С-400. В Вашингтоне заявили, что это несовместимо с оборонной стратегией НАТО и может поставить под угрозу истребители F-35.