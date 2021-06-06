Эрдоган сказал Зеленскому, что Путин шантажировал его из-за поддержки Украины – WSJ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту Владимиру Зеленскому, что президент России Владимир Путин пригрозил продлить запрет на полеты в Турцию, если страна не откажется от продажи беспилотных летательных аппаратов Bayraktar и поддержки Украины. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

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"Эрдоган сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время апрельской встречи в Турции, что президент России Владимир Путин пригрозил продлить запрет на полеты, если Турция не откажется от своих продаж беспилотных летательных аппаратов и поддержки Украины", – сообщает издание.

Как отмечается, речь идет об апрельской встрече президентов.

"Продажа дронов в Турции возмутила Москву. Ссылаясь на рост числа случаев заболевания COVID-19 в Турции, Россия в апреле приостановила большинство авиаперелетов между двумя странами до 1 июня, из-за чего Турция лишилась российских туристов, которые приезжают сюда во время майских праздников", – отмечает издание.

По словам заместителя главы комитета Рады по обороне Юрия Мысягина, дроны Bayraktar позволяют Украине "сдерживать российскую агрессию" и помогут в принятии ответных мер в случае вторжения РФ.

"Мы видели, как они работали в прошлом году", – сказал Мисягин.

Станислав Стороженко

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