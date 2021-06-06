Эрдоган сказал Зеленскому, что Путин шантажировал его из-за поддержки Украины – WSJ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту Владимиру Зеленскому, что президент России Владимир Путин пригрозил продлить запрет на полеты в Турцию, если страна не откажется от продажи беспилотных летательных аппаратов Bayraktar и поддержки Украины. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
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"Эрдоган сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время апрельской встречи в Турции, что президент России Владимир Путин пригрозил продлить запрет на полеты, если Турция не откажется от своих продаж беспилотных летательных аппаратов и поддержки Украины", – сообщает издание.
Как отмечается, речь идет об апрельской встрече президентов.
"Продажа дронов в Турции возмутила Москву. Ссылаясь на рост числа случаев заболевания COVID-19 в Турции, Россия в апреле приостановила большинство авиаперелетов между двумя странами до 1 июня, из-за чего Турция лишилась российских туристов, которые приезжают сюда во время майских праздников", – отмечает издание.
По словам заместителя главы комитета Рады по обороне Юрия Мысягина, дроны Bayraktar позволяют Украине "сдерживать российскую агрессию" и помогут в принятии ответных мер в случае вторжения РФ.
"Мы видели, как они работали в прошлом году", – сказал Мисягин.
- В ноябре 2018 года после визита на то время президента Порошенко в Турцию СМИ сообщили о вероятности покупки дронов Bayraktar TB2, переговоры о которых длились два года. Позднее сделка состоялась: шесть дронов и три станции управления купили за $70 млн.
- В конце июля 2020-го Украина и Турция обсудили совместную разработку и производство дронов в Украине.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак прошлой осенью обещал, что Украина закупит еще пять Bayraktar в 2021-м. Всего Украина планирует закупить до полусотни этих дронов.
- 27 января 2021 года сообщалось, что в 2021 году ВМС получат беспилотники Bayraktar-ТВ2 с улучшенными характеристиками.
- 12 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с заявлением по поводу закупки Украиной турецких беспилотников Bayraktar, в котором "предостерег" Турцию и другие страны от "подпитывания милитаристских настроений" Украины. В Турции ответили на упреки Лаврова.
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