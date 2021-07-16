Особенностью поставленного Военно-морским силам ВСУ первого разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar TB2 является то, что кроме мобильной и стационарной, в его состав входит и морская станция управления. Об этом заявил замглавы Минобороны Александр Миронюк, пишет пресс-служба ведомства.
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Также, по его словам, радиус действия модернизированной версии "байрактара" составляет 300 км; это вдвое больше, чем у предыдущих поколений.
Несколько дней на аэродроме под Николаевом продолжались испытания всех компонентов БПЛА. Проверен подъем на рабочую высоту, работа полезной нагрузки и станций управления.
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Операторы Bayraktar TB2 из состава ВМСУ прошли обучение в Турции, а сейчас под наставничеством турецких инструкторов завершают подготовку уже в Украине.
По словам Миронюка, поставка первого комплекса в июле "состоялась с опережением графика". "Мы не просто восстанавливаем флот, а... вдыхаем в ВМСУ новую жизнь", – заявил он.
"Байрактары" на службе в ВМСУ обеспечат эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей, а также возможность точечно поражать надводные и наземные объекты противника.
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