Особенностью поставленного Военно-морским силам ВСУ первого разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar TB2 является то, что кроме мобильной и стационарной, в его состав входит и морская станция управления. Об этом заявил замглавы Минобороны Александр Миронюк, пишет пресс-служба ведомства.

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Также, по его словам, радиус действия модернизированной версии "байрактара" составляет 300 км; это вдвое больше, чем у предыдущих поколений.

Несколько дней на аэродроме под Николаевом продолжались испытания всех компонентов БПЛА. Проверен подъем на рабочую высоту, работа полезной нагрузки и станций управления.

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Операторы Bayraktar TB2 из состава ВМСУ прошли обучение в Турции, а сейчас под наставничеством турецких инструкторов завершают подготовку уже в Украине.

СПРАВКА. Технические характеристики БПЛА: длина – 6,5 м, размах крыла – 12 м, радиус действия – 150 км (300 км после модернизации), крейсерская скорость – 130 км/ч. Оснащен системой автоматического взлета и посадки, что значительно упрощает его эксплуатацию. Bayraktar TB2 побил мировой рекорд в классе тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета: во время тестовых полетов летом 2014 года на высоте 8 км он находился в небе 24 ч 34 мин. Посмотреть, как этот дрон сбрасывает ракеты, . Технические характеристики БПЛА: длина – 6,5 м, размах крыла – 12 м, радиус действия – 150 км (300 км после модернизации), крейсерская скорость – 130 км/ч. Оснащен системой автоматического взлета и посадки, что значительно упрощает его эксплуатацию. Bayraktar TB2 побил мировой рекорд в классе тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета: во время тестовых полетов летом 2014 года на высоте 8 км он находился в небе 24 ч 34 мин. Посмотреть, как этот дрон сбрасывает ракеты, можно здесь

По словам Миронюка, поставка первого комплекса в июле "состоялась с опережением графика". "Мы не просто восстанавливаем флот, а... вдыхаем в ВМСУ новую жизнь", – заявил он.

"Байрактары" на службе в ВМСУ обеспечат эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей, а также возможность точечно поражать надводные и наземные объекты противника.

Евгений Пилипенко

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