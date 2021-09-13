Для армии закупят свыше двух десятков дронов Bayraktar. Но есть проблема, говорит Залужный

Минобороны в 2021–2022 годах планирует закупить еще четыре беспилотных разведывательно-ударных комплекса Bayraktar TB2, а в будущем ВСУ будут пополнять арсенал украинскими дронами. Об этом азербайджанскому ресурсу Report сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Сейчас на вооружении украинской армии стоят 12 турецких беспилотников (два комплекса), для которых имеется шесть мобильных станций управления и вспомогательное оборудование.

Между тем, признал Залужный, у военных ВСУ пока маловато опыта для использования этих БПЛА. Приобрести их, говорит он, "это еще полдела".

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"Потому что, во-первых, нужно научиться эффективно с ними работать, во-вторых, мы должны обязательно знать тактику по формам их применения. <...> Если бы мы имели опыт Азербайджана, было бы намного проще. Признаю, что, к сожалению, мы имеем очень мало опыта", – отметил генерал-лейтенант.

В июле глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина применит "байрактары", если Россия широкомасштабно пойдет против Украины.

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Евгений Пилипенко

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