Для армии закупят свыше двух десятков дронов Bayraktar. Но есть проблема, говорит Залужный
Минобороны в 2021–2022 годах планирует закупить еще четыре беспилотных разведывательно-ударных комплекса Bayraktar TB2, а в будущем ВСУ будут пополнять арсенал украинскими дронами. Об этом азербайджанскому ресурсу Report сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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Сейчас на вооружении украинской армии стоят 12 турецких беспилотников (два комплекса), для которых имеется шесть мобильных станций управления и вспомогательное оборудование.
Между тем, признал Залужный, у военных ВСУ пока маловато опыта для использования этих БПЛА. Приобрести их, говорит он, "это еще полдела".
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"Потому что, во-первых, нужно научиться эффективно с ними работать, во-вторых, мы должны обязательно знать тактику по формам их применения. <...> Если бы мы имели опыт Азербайджана, было бы намного проще. Признаю, что, к сожалению, мы имеем очень мало опыта", – отметил генерал-лейтенант.
В июле глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина применит "байрактары", если Россия широкомасштабно пойдет против Украины.
- В 2018 году состоялась первая сделка насчет закупки этих дронов для ВСУ.
- В июле 2021-го глава турецкой компании заявил, что украинские двигатели будут устанавливать на все их беспилотники. Вот дизайн нового Bayraktar с украинскими реактивными двигателями.
- Летом беспилотники на испытаниях справились с радиоэлектронными помехами.
- Эскадрилья Bayraktaг вскоре будет патрулировать Черное и Азовское моря, уверен контр-адмирал ВМС.
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