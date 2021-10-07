Кулеба: Все препятствия для организации производства Bayraktar’ов в Украине устранены

В настоящее время не осталось никаких препятствий для реализации в Украине проекта по производству турецких ударных беспилотников Bayraktar. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

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По его словам, на встрече с Чавушоглу обсуждали дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества, в частности, производство беспилотников Bayraktar в Украине.

"Что касается строительства Bayraktar в Украине, я считаю, что этот проект уже состоялся. Потому что он пользуется политическим патронатом обоих президентов. Был ряд препятствий на пути к его реализации, но все они устранены, и сегодня мы с удовлетворением отметили, что есть уже земельный участок, на котором будет построен завод", – сказал Кулеба.

По его словам, свое дело для реализации проекту политики уже сделали, теперь очередь за бизнесом.

13 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Минобороны в 2021–2022 годах планирует закупить еще четыре беспилотных разведывательно-ударных комплекса Bayraktar TB2, а в будущем ВСУ будут пополнять арсенал украинскими дронами.

29 сентября Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве по строительству и обустройству совместного учебно-испытательного центра по эксплуатации беспилотников Bayraktar.

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Наталия Медведева

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