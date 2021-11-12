Украина приобретет дополнительную партию Bayraktar – Резников

В 2022 году Украина планирует приобрести у Турции дополнительную партию ударных беспилотников Bayraktar. Об этом во время рабочей поездки в район проведения операции объединенных сил заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает пресс-служба Минобороны.

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Министр обороны и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заслушали доклад командующего объединенных сил Александра Павлюка о текущей ситуации с безопасностью на востоке Украины.

Резникова ознакомили с опытом и перспективами боевого применения Bayraktar. Он подчеркнул необходимость дальнейшей закупки этих дронов для нужд ВСУ.

"Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для обустройства Байракторов. Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Байрактары, подчеркиваю... Они будут применяться, поскольку мы должны защищать нашу независимость, в том числе согласно 51 статье устава ООН", — заявил Резников.

Главнокомандующий ВСУ заверил, что военные находятся в постоянной готовности к применению ударного дрона в случае провокативных действий со стороны вооруженных формирований РФ.

"Мы к этому шли не один день и не два, готовились, нарабатываем тактику применения, нарабатываем методику. Впереди еще очень много интересной для нас работы", – сказал Залужный.

26 октября боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного Донецкой области, а также сам населенный пункт. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения, повреждено шесть домов мирных жителей. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь.

Кремль угрожает "дестабилизацией ситуации" на линии соприкосновения на Донбассе из-за использования Украиной БПЛА.



Вадим Ребрина

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