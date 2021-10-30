Ракетный эсминец США зашел в Черное море. Россия начала за ним следить
В Черное море направляется эсминец Военно-морских сил США USS Porter, сообщило 29 октября командование американского Шестого флота в Twitter. 30 октября он вошел в акваторию моря, за ним следит Черноморский флот России, сообщили в Центре управления обороны РФ, передает пропагандистский ресурс ТАСС.
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Как сообщили в Шестом флоте США, USS Porter в Черном море будет работать с союзниками по НАТО и партнерами. Других планов там не раскрыли.
Сегодня утром российские военные заявили, что американский эсминец с управляемыми ракетами зашел в Черное море – и Черноморский флот РФ приступил к слежению за ним.
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USS Porter регулярно заходит в Черное море. Например, он участвовал в учениях Sea Breeze-2020 с Украиной, странами НАТО и партнерами, а в феврале 2021-го тренировался с украинскими ВМС.
USS Porter был построен в 1997 году, он может оснащаться крылатыми ракетами "томагавк". В частности, этим ракетами USS Porter в 2017 году наносил удар по сирийской авиабазе Эш-Шайрат.
- 22 сентября президент Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море.
- 19 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил в Киеве: США готовы поддержать Украину в противодействии российской агрессии в Черном море.
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