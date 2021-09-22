"Это важно". Зеленский призвал Столтенберга усилить присутствие флотов НАТО в Черном море

Президент Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море. Об этом сообщает Офис президента.

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На встрече со Столтенбергом Зеленский говорил о важности совместных с НАТО действий для усиления безопасности в Черноморском регионе.

Президент подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море, а также взаимодействия государств Черноморского побережья.

Зеленский отметил, что Украина готова активно участвовать в соответствующих совместных действиях с Альянсом, а также выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений.

Президент поблагодарил Столтенберга за участие представителя НАТО в саммите Крымской платформы и попросил его способствовать освобождению почти 450 украинцев, которых удерживают на временно неподконтрольных территориях и в России.

Зеленский отметил, что за последние два года Украина практически завершила формирование новой целостной системы нацбезопасности, которая полностью построена на стандартах стран Альянса.

"Наш курс на членство в НАТО, принципы и стандарты Альянса лежат в основе всех руководящих документов в сфере национальной безопасности и обороны", – заявил он.

Зеленский рассказал Столтенбергу о выполнении национальных программ под эгидой комиссии Украина – НАТО.

Президент выразил надежду, что страны-члены НАТО смогут определить для Украины исчерпывающий перечень реформ, соответствующие критерии и "маркеры", выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с Альянсом.

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Наталия Медведева

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