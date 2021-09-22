"Это важно". Зеленский призвал Столтенберга усилить присутствие флотов НАТО в Черном море
Президент Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море. Об этом сообщает Офис президента.
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На встрече со Столтенбергом Зеленский говорил о важности совместных с НАТО действий для усиления безопасности в Черноморском регионе.
Президент подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море, а также взаимодействия государств Черноморского побережья.
Зеленский отметил, что Украина готова активно участвовать в соответствующих совместных действиях с Альянсом, а также выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений.
Президент поблагодарил Столтенберга за участие представителя НАТО в саммите Крымской платформы и попросил его способствовать освобождению почти 450 украинцев, которых удерживают на временно неподконтрольных территориях и в России.
Зеленский отметил, что за последние два года Украина практически завершила формирование новой целостной системы нацбезопасности, которая полностью построена на стандартах стран Альянса.
"Наш курс на членство в НАТО, принципы и стандарты Альянса лежат в основе всех руководящих документов в сфере национальной безопасности и обороны", – заявил он.
Зеленский рассказал Столтенбергу о выполнении национальных программ под эгидой комиссии Украина – НАТО.
Президент выразил надежду, что страны-члены НАТО смогут определить для Украины исчерпывающий перечень реформ, соответствующие критерии и "маркеры", выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с Альянсом.
- 14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Страны-члены Альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года: Украина станет членом НАТО через ПДЧ.
- С 13 по 17 сентября 2021 года Украина и НАТО провели штабные учения по противостоянию угрозам в регионе Черного моря.
- 17 сентября были опубликованые результаты соцопроса, согласно которым за вступление в НАТО в крупных городах проголосовали бы 51% украинцев.
- 20 сентября начались украино-американские военные учения Rapid Trident-2021.
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