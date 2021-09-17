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За вступление в НАТО голосовали бы 51% украинцев: наибольшая поддержка с 2015-го – Рейтинг

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 13:30
За вступление в НАТО голосовали бы 51% украинцев: наибольшая поддержка с 2015-го – Рейтинг - Фото
Перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе (фото - NATO)

Вступление Украины в НАТО поддерживает половина украинцев – 51%. За четыре года этот показатель вырос на 10%. Наибольший процент поддержки вступления Украины в Альянс – во Львове, наименьший – в Мариуполе. Об этом говорится в результатах опроса группы Рейтинг.

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По данным социологов, в этом году в Украине зафиксирован наивысший уровень поддержки вступления в НАТО за последние шесть лет:

2015-й – 47%;
2016-й – 49%;
2017-й – 41%;
2018-й – 43%;
2019-й – 47%;
2020-й – 49%;
2021-й – 51%.

Читайте также: Украинцы поддержат на референдуме вступление в ЕС и НАТО – опрос Рейтинга

За вступление в НАТО голосовали бы 51% украинцев: наибольшая поддержка с 2015-го – Рейтинг

Если говорить о градации по регионам, традиционно вступление в НАТО больше поддерживают в западных областях, меньше всего – на востоке.

Во Львове за вступление проголосовали бы 81% и только 7% – против. В Луганской и Донецкой областях зафиксирован наименьший уровень поддержки вступления в Альянс: 18% и 17%. Против вступления в Северодонецке и Мариуполе проголосовали бы 61% и 60%.

На референдуме о вступлении в НАТО по состоянию на май-июнь 2021-го украинцы проголосовали бы так:

За вступление в НАТО голосовали бы 51% украинцев: наибольшая поддержка с 2015-го – Рейтинг

Опрос проводился при поддержке USAID социологической группой Рейтинг от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института. С 12 мая по 3 июня 2021 года социологи опросили методом интервью на дому 19196 украинцев по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность для каждого города не превышает 3,5%.

14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Страны-члены Альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года: Украина станет членом НАТО через ПДЧ

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Оксана Житнюк
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