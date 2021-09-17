За вступление в НАТО голосовали бы 51% украинцев: наибольшая поддержка с 2015-го – Рейтинг
Вступление Украины в НАТО поддерживает половина украинцев – 51%. За четыре года этот показатель вырос на 10%. Наибольший процент поддержки вступления Украины в Альянс – во Львове, наименьший – в Мариуполе. Об этом говорится в результатах опроса группы Рейтинг.
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По данным социологов, в этом году в Украине зафиксирован наивысший уровень поддержки вступления в НАТО за последние шесть лет:
2015-й – 47%;
2016-й – 49%;
2017-й – 41%;
2018-й – 43%;
2019-й – 47%;
2020-й – 49%;
2021-й – 51%.
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Если говорить о градации по регионам, традиционно вступление в НАТО больше поддерживают в западных областях, меньше всего – на востоке.
Во Львове за вступление проголосовали бы 81% и только 7% – против. В Луганской и Донецкой областях зафиксирован наименьший уровень поддержки вступления в Альянс: 18% и 17%. Против вступления в Северодонецке и Мариуполе проголосовали бы 61% и 60%.
На референдуме о вступлении в НАТО по состоянию на май-июнь 2021-го украинцы проголосовали бы так:
Опрос проводился при поддержке USAID социологической группой Рейтинг от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института. С 12 мая по 3 июня 2021 года социологи опросили методом интервью на дому 19196 украинцев по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность для каждого города не превышает 3,5%.
14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Страны-члены Альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года: Украина станет членом НАТО через ПДЧ.
- Зеленский заявил, что в решении саммита НАТО нет конкретных временных рамок следующих шагов в сближении с Альянсом, "на которые мы надеялись".
- Специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что для получения ПДЧ недостаточно только проведения необходимых реформ, потому что это также политическое решение членов Альянса.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал НАТО не объяснять отсутствие продвижения Украины к членству в Альянсе нехваткой реформ, если на самом деле причиной является Россия.
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