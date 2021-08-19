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Украинцы поддержат на референдуме вступление в ЕС и НАТО – опрос Рейтинга

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2021, 12:57
Украинцы поддержат на референдуме вступление в ЕС и НАТО – опрос Рейтинга - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

Большинство украинцев поддержали бы на референдуме вступление Украины в НАТО и Европейский Союз. Об этом говорится в результатах опроса группы Рейтинг.

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По референдуму о вступлении Украины в ЕС получились такие результаты (в скобках результаты июньского опроса КМИС):

поддержали бы – 64% украинцев (52%);

против – 27% (19%);

не будут голосовать – 4% (29% вместе с неопределившимися);

не могут ответить – 5%.

По вступлению в НАТО:

поддержали бы – 54% (48%);

против – 35% (24%);

не будут голосовать – 3% (28% вместе с неопределившимися);

не могут ответить – 8%.

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На инфографиках видно, что больше всего поддерживают вступление в ЕС в западных и центральных областях. В то же время евроатлантический вектор на востоке и юге Украины поддерживает поколение независимости – возрастные категории 16-24 и 25-30.

Также больше всего евроатлантическую интеграцию поддерживают избиратели пятого президента Петра Порошенко (90% за ЕС, 87% за НАТО), экс-премьера Владимира Гройсмана (80% за ЕС, 76% за НАТО) и действующего президента Владимира Зеленского (76% за ЕС, 65% за НАТО).

Телефонный опрос с использованием компьютера проведен с 20 июля по 9 августа 2021 года среди 20 000 украинцев по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность по Украине – не больше 1%, по области – не больше 4%.

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Марк Сировой
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