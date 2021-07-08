Кулеба призвал НАТО честно ответить на вопрос о членстве Украины в альянсе

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал НАТО не объяснять отсутствие продвижения Украины к членству в альянсе нехваткой реформ, если на самом деле причиной является Россия. Об этом он сказал во время интервью в Центре восточноевропейских исследований в Вильнюсе, сообщает Интерфакс-Украина.

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"Россия — это "слон в комнате". С одной стороны, мы слышим заявления, что Россия не имеет права голоса в отношениях между Украиной и НАТО, но в то же время мы слышим за закрытыми дверями и при выключенных микрофонах, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку "мы должны считаться с Россией". Так работает политика, и мы понимаем это. Наша позиция проста: мы все реалисты, и если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за нехватки реформ", – сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина продолжит осуществлять реформы, но хотела бы знать, когда получит возможность для следующего шага (очевидно, имеется в виду План действий по членству в НАТО) на пути интеграции.

"Мы готовы продолжить и мы продолжим не только из-за НАТО, но и из-за наших личных интересов безопасности. Но мы хотим честного ответа на вопрос "когда". Мы понимаем, что членство в НАТО – это не дата в календаре, которую можно выделить красным, но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующий шаг в нашей евроатлантической интеграции", – подчеркнул он.

14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Страны-члены альянса подтвердили решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом НАТО посредством плана действий по членству (ПДЧ).

Зеленский заявил, что в решении отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в сближении с НАТО, "на которые мы надеялись".

Вчера специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что для получения ПДЧ недостаточно только проведения необходимых реформ, потому что это также политическое решение членов альянса.

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Вадим Ребрина

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