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Геополитика | "Россия не имеет на это влияния". Генсек НАТО – о продвижении Украины в Альянс

14.06.2021, 13:43
Йенс Столтенберг (фото - NATO)

Россия не имеет влияния на то, как Украина и Грузия продвигаются по пути в Североатлантический альянс. На этом настаивал во время сегодняшней онлайн-конференции в Германском фонде Маршалла США генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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По его словам, на сегодняшнем саммите в Брюсселе лидеры Альянса "подтвердят решение Бухарестского саммита" по этим двум странам, и заявят, что двери НАТО по-прежнему "открыты".

"И Россия не имеет влияния на этот процесс", – заявил Столтенберг.

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Генсек НАТО отказался обсуждать какие-либо четкие даты или сроки, когда Украина и Грузия могут влиться в Альянс.

Сегодня днем, 14 июня, в Брюсселе состоится 32-й саммит НАТО. Он будет рекордно коротким за почти 20 последних лет.

СПРАВКА. В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте приняли декларацию. В ст. 23 говорится: "НАТО приветствует евроатлантические стремления по членству в НАТО Украины и Грузии. Сегодня мы договорились, что эти государства станут членами НАТО. <...> ПДЧ будет следующим шагом на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран о ПДЧ".
  • Украина ожидала, что на саммите будет рассмотрен вопрос предоставления ей плана действий по членству в Альянсе. Ее на встречу в этот раз не пригласили. Глава МИД Кулеба выразил недоумение по этому поводу.
  • Ранее генсек Альянса Столтенберг заявил об ожиданиях, что страны НАТО "подтвердят свои решения по Украине".
  • 1 февраля 2021-го президент Зеленский в Axios адресовал президенту США Байдену вопрос: почему Украина до сих пор не в НАТО. Столтенберг ответил, что Альянс поддерживает все решения Бухарестского саммита, "но фокус сейчас должен сохраняться на реформах", а НАТО "должно убедиться, что Украина имеет демократический, политический контроль над своими оборонными институтами, ВСУ, продолжает борьбу с коррупцией и укрепление демократических институтов".
  • Позднее Зеленский созвонился с Байденом и сказал ему о необходимости ПДЧ с четкими датами.

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Евгений Пилипенко
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