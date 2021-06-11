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Столтенберг ожидает, что страны НАТО подтвердят свои решения по Украине

11.06.2021, 16:44
Столтенберг ожидает, что страны НАТО подтвердят свои решения по Украине - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: пресс-служба президента Украины)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне саммита заявил, что ожидает от стран НАТО подтверждения "своих решений и политики открытых дверей" по Украине. Об этом он заявил на брифинге.

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"Я вчера разговаривал с президентом Владимиром Зеленским, у нас состоялась конструктивная беседа. Я подтвердил приверженность территориальной целостности и суверенитету страны и я ожидаю, что страны НАТО подтвердят свои решения и политику открытых дверей. Саммит продемонстрирует постоянную поддержу евроатлантических устремлений Украины и Грузии", – сказал генсек.

Он отметил, что для НАТО важно укреплять отношения с Грузией и Украиной.

"Важно продолжать укрепление этого партнерства, не в последнюю очередь потому, что эти партнеры стали объектом российской агрессии. Главное внимание будет уделяться поддержке осуществления реформ", – сказал Столтенберг.

По его словам, на предстоящем саммите Альянса обсудят влияние на безопасность Китая и агрессивное поведение России, "а также поддержку партнеров – Украины и Грузии".

Вчера Столтенберг и Зеленский провели телефонный разговор – президент Украины подчеркнул важность подтверждения политики открытых дверей Альянса и актуальности решения от 2008 по ПДЧ для Украины.

СПРАВКА. В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте приняли декларацию. В ст. 23 говорится: "НАТО приветствует евроатлантические стремления по членству в НАТО Украины и Грузии. Сегодня мы договорились, что эти государства станут членами НАТО. <...> ПДЧ будет следующим шагом на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран о ПДЧ".
  • Украина ожидала, что на саммите НАТО 14 июня будет рассмотрен вопрос предоставления плана действий по членству в альянсе (ПДЧ).
Станислав Стороженко
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Владимир Зеленский нато Грузия йенс столтенберг альянс ПДЧ
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