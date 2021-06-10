Столтенберг поговорил с Зеленским перед саммитом НАТО: президент напомнил о решении 2008 г

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленский перед саммитом альянса, который должен пройти 14 июня в Брюсселе. Об этом Столтенберг написал в Twitter.

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"Пообщался с президентом нашего уважаемого партнера Украины Владимиром Зеленским. Мы обсудили предстоящий саммит НАТО, ситуацию с безопасностью в регионе и недопустимое наращивание военной мощи России", – написал генсек альянса.

Он также отметил, что подчеркнул неизменную политическую и практическую поддержку НАТО украинских реформ.

Офис президента еще не опубликовал свою информацию о разговоре.

ДОПОЛНЕНО В 19:56. Зеленский в Twitter сообщил, что проинформировал Столтенберга "о существенных угрозах со стороны РФ".

"Надеюсь, на саммите НАТО будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию агрессии России. Подчеркнул важность для Украины подтверждения политики открытых дверей Альянса и актуальности решения от 2008 по ПДЧ для Украины", – написал Зеленский.

СПРАВКА. В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте приняли декларацию. В ст. 23 говорится: "НАТО приветствует евроатлантические стремления по членству в НАТО Украины и Грузии. Сегодня мы договорились, что эти государства станут членами НАТО. <...> ПДЧ будет следующим шагом на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран о ПДЧ".

1 февраля 2021 года Зеленский в интервью Axios адресовал президенту США Джо Байдену вопрос: почему Украина до сих пор не является полноправным членом НАТО.

Столтенберг ответил, что альянс поддерживает все решения Бухарестского саммита, "но фокус сейчас должен сохраняться на реформах". НАТО, по словам генсека, должно убедиться, что Украина "имеет демократический, политический контроль над своими оборонительными институтами, вооруженными силами, продолжает борьбу с коррупцией и укрепление демократических институтов".

Украина ожидала, что на саммите НАТО 14 июня будет рассмотрен вопрос предоставления плана действий по членству в альянсе (ПДЧ).

В мае появилась информация, что Украину не собираются приглашать на саммит. Глава МИД Дмитрий Кулеба выразил недоумение по этому поводу.

8 июня Офис президента удалил свое сообщение о поддержке президентом США Джо Байденом идеи предоставления Украине ПДЧ. Зеленский считает это исправление несущественным.

Вадим Ребрина

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