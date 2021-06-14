На саммите НАТО лидеры подтвердят: путь в Альянс открыт, но есть условия – Белый дом

На сегодняшнем саммите Североатлантического альянса в Брюсселе лидеры стран-членов блока подтвердят, что НАТО сохраняет политику открытых дверей для тех, кто намерен влиться в организацию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома по случаю сегодняшнего саммита НАТО в Брюсселе.

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"Лидеры подтвердят политику открытых дверей НАТО, которая обеспечивает путь к членству для любой европейской страны, разделяющей наши ценности и соответствующей необходимой ответственности и обязательствам", – заявили в Белом доме.

Какие именно страны имели ввиду в Вашингтоне, когда писали этот текст, неизвестно. Украина или Грузия не упоминаются.

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Также пресс-служба Белого дома отмечает, что союзники "повысят способность НАТО укреплять международный порядок, основанный на правилах", за счет расширения диалога и сотрудничества с партнерами, включая ЕС и страны Индо-Тихоокеанского региона (Австралия, Япония, Новая Зеландия и Республика Корея).

Сегодня днем, 14 июня, в Брюсселе состоится 32-й саммит НАТО. Он будет рекордно коротким за почти 20 последних лет.

Украина ожидала, что на саммите будет рассмотрен вопрос предоставления ей плана действий по членству в Альянсе. Ее на встречу в этот раз не пригласили. Глава МИД Кулеба выразил недоумение по этому поводу.

Ее на встречу в этот раз не пригласили. Глава МИД Кулеба выразил недоумение по этому поводу. Ранее генсек Альянса Столтенберг заявил об ожиданиях, что страны НАТО "подтвердят свои решения по Украине".

1 февраля 2021-го президент Зеленский в Axios адресовал президенту США Байдену вопрос: почему Украина до сих пор не в НАТО. Столтенберг ответил, что Альянс поддерживает все решения Бухарестского саммита, "но фокус сейчас должен сохраняться на реформах", а НАТО "должно убедиться, что Украина имеет демократический, политический контроль над своими оборонными институтами, ВСУ, продолжает борьбу с коррупцией и укрепление демократических институтов".

Позднее Зеленский созвонился с Байденом и сказал ему о необходимости ПДЧ с четкими датами.

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Евгений Пилипенко

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