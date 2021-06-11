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У Зеленского говорят, что Украина сделала все нужное для ПДЧ в НАТО. В Альянсе решения нет

11.06.2021, 13:24
У Зеленского говорят, что Украина сделала все нужное для ПДЧ в НАТО. В Альянсе решения нет - Фото
Андрей Сибига (Фото - скриншот из видео)

Украина осуществила все необходимые шаги для получения плана действий по членству в НАТО. Об этом сказал замглавы Офиса президента Андрей Сибига в интервью Европейской правде. 

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"Украина осуществила все необходимые шаги для обеспечения того результата, который мы считаем необходим – а именно для получения ПДЧ с последующим оформлением членства в Альянсе", – говорит он.

На вопрос о том, поддерживают ли западноевропейские государства-участники Альянса вступление Украины в НАТО, Сибига ответил: "Эта поддержка есть. Я хочу вас в этом заверить. Мы получили эти заверения и в ходе последних коммуникаций". 

"С одной стороны, мы имеем и свое домашнее задание. С другой стороны, должен быть консенсус (в странах-участниках НАТО по дальнейшим шагам к членству Украины в Альянсе – ред.). Мы все это понимаем, реалистично оцениваем, но считаем наше требование справедливым", – сказал Сибига.

Ранее, 7 июня, заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что консенсуса по вопросу предоставления Украине плана действий по членству в НАТО среди стран-участников Альянса пока нет.

Читайте также: Кулеба: С 2008 года со стороны НАТО ничего не сделано по вопросу ПДЧ Украине

Станислав Стороженко
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ЕС нато Европа дипломат альянс андрей сибига ПДЧ
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