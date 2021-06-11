У Зеленского говорят, что Украина сделала все нужное для ПДЧ в НАТО. В Альянсе решения нет
Украина осуществила все необходимые шаги для получения плана действий по членству в НАТО. Об этом сказал замглавы Офиса президента Андрей Сибига в интервью Европейской правде.
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"Украина осуществила все необходимые шаги для обеспечения того результата, который мы считаем необходим – а именно для получения ПДЧ с последующим оформлением членства в Альянсе", – говорит он.
На вопрос о том, поддерживают ли западноевропейские государства-участники Альянса вступление Украины в НАТО, Сибига ответил: "Эта поддержка есть. Я хочу вас в этом заверить. Мы получили эти заверения и в ходе последних коммуникаций".
"С одной стороны, мы имеем и свое домашнее задание. С другой стороны, должен быть консенсус (в странах-участниках НАТО по дальнейшим шагам к членству Украины в Альянсе – ред.). Мы все это понимаем, реалистично оцениваем, но считаем наше требование справедливым", – сказал Сибига.
Ранее, 7 июня, заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что консенсуса по вопросу предоставления Украине плана действий по членству в НАТО среди стран-участников Альянса пока нет.
- В декабре 2020-го министр обороны Андрей Таран говорил, что Украина рассчитывает получить ПДЧ в НАТО в 2021 году.
- Ранее сообщалось, что Литва намерена поднять вопрос о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО, эту инициативу поддержала и Латвия.
- В апреле после разговора с лидером Грузии Саломе Зурабишвили Зеленский заявил, что настало время для конкретных предложений Украине и Грузии о плане действий по членству НАТО и вступлении в ЕС. Тогда же он просил премьер-министра Канады Джастина Трюдо о поддержке решения о предоставлении Украине плана действий для членства в НАТО.
- Заместитель министра иностранных дел Егор Божок заявил, что "шумиха" вокруг ПДЧ в НАТО для Украины "фактически заставила союзников заморозить" вопрос приглашения Украины.
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