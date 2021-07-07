Накануне визита Зеленского в США. Госсекретарь озвучил пять шагов для прогресса реформ
Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал пять шагов, с помощью которых Украина может развить достигнутый прогресс в проведении реформ и в которых США готовы помочь Украине. Об этом Блинкен сказал в видеообращении к участникам Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе, сообщает Интерфакс-Украина.
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Первым шагом госсекретарь США назвал принятие законов о реформировании Высшего совета правосудия и о Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Эти законы обеспечат прозрачный процесс отбора судей, считает он.
29 июня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3711-д по восстановлению работы ВККС, утвердив при этом правки, рекомендованные Венецианской комиссией.
Во-вторых, по словам Блинкена, Украина должна обеспечить прозрачное, заслуживающее доверия избрание руководства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Третий шаг – принятие закона о прозрачном корпоративном управлении, который будет защищать независимость наблюдательных советов, генеральных директоров и соответствовать стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.
Также Украина должна принять законодательство, которое демилитаризует, деполитизирует СБУ и оставит борьбу с коррупцией и организованной преступностью другим институциям, сказал Блинкен.
"И пятое: привлечь к ответственности коррумпированных чиновников. Ряд расследований был проведен, но ни одно высшее должностное лицо не было поддано суду и не было осуждено за коррупцию с 2014 года. Люди должны видеть, что система работает, для того, чтобы поверить в нее", – отметил госсекретарь США.
- В начале октября 2019 года появился концепт реформы СБУ, а в марте 2020-го президент Зеленский внес в Раду законопроект, который там в первом чтении приняли в конце января 2021-го. Что предлагается поменять и внедрить. Послы стран Большой семерки поддержали законопроект.
- 7 июня в Офисе президента после телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского сообщили, что глава Белого дома пригласил украинского лидера в Вашингтон в июле.
- Сегодня в Вильнюсе Зеленский заявил, что Украина проводит реформы быстрее, "чем любая страна Европы" или большинство из них. Он также сказал, что Киев хотел бы получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к интеграции с альянсом.
- Специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай ответил, что для получения Плана действий по членству в НАТО недостаточно только проведения необходимых реформ, потому что это также политическое решение членов альянса.
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