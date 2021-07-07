Накануне визита Зеленского в США. Госсекретарь озвучил пять шагов для прогресса реформ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал пять шагов, с помощью которых Украина может развить достигнутый прогресс в проведении реформ и в которых США готовы помочь Украине. Об этом Блинкен сказал в видеообращении к участникам Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе, сообщает Интерфакс-Украина.

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Первым шагом госсекретарь США назвал принятие законов о реформировании Высшего совета правосудия и о Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Эти законы обеспечат прозрачный процесс отбора судей, считает он.

29 июня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3711-д по восстановлению работы ВККС, утвердив при этом правки, рекомендованные Венецианской комиссией.

Во-вторых, по словам Блинкена, Украина должна обеспечить прозрачное, заслуживающее доверия избрание руководства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Третий шаг – принятие закона о прозрачном корпоративном управлении, который будет защищать независимость наблюдательных советов, генеральных директоров и соответствовать стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.

Также Украина должна принять законодательство, которое демилитаризует, деполитизирует СБУ и оставит борьбу с коррупцией и организованной преступностью другим институциям, сказал Блинкен.

"И пятое: привлечь к ответственности коррумпированных чиновников. Ряд расследований был проведен, но ни одно высшее должностное лицо не было поддано суду и не было осуждено за коррупцию с 2014 года. Люди должны видеть, что система работает, для того, чтобы поверить в нее", – отметил госсекретарь США.

Вадим Ребрина

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