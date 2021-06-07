UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Большой шаг". Послы стран G7 поддержали законопроект о реформе СБУ, похвалили Зеленского

07.06.2021, 13:33
Вход в центральное здание СБУ (скриншот из видеозаписи)

Послы стран Большой семерки поддержали обновленный законопроект о реформе Службы безопасности Украины, а также "приветствовали лидерство" президента Владимира Зеленского в ее проведении. Об этом говорится в Twitter G7 Ambassadors for Reform in Ukraine. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Послы G7 приветствуют законопроект об СБУ, представленный 3 июня. Он предусматривает прочную основу для настоящей реформы, отказ от полномочий досудебного следствия, сокращение штата и демилитаризации. Мы приветствуем лидерство Зеленского в проведении этой реформы", – говорится в сообщении. 

Кроме того, послы Большой семерки призвали депутатов Рады принять этот закон.

"Его введение станет большим шагом вперед в превращении СБУ в современное контрразведывательное агентство, которое работает в соответствии с лучшими международными практиками", – отмечают дипломаты. 

Читайте также: За фасадом Владимирской. Как устроена Служба безопасности Украины и почему не поможет реформа

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада Владимир Зеленский сбу депутат g7 дипломаты послы реформа Иван Баканов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 