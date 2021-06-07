"Большой шаг". Послы стран G7 поддержали законопроект о реформе СБУ, похвалили Зеленского

Послы стран Большой семерки поддержали обновленный законопроект о реформе Службы безопасности Украины, а также "приветствовали лидерство" президента Владимира Зеленского в ее проведении. Об этом говорится в Twitter G7 Ambassadors for Reform in Ukraine.

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"Послы G7 приветствуют законопроект об СБУ, представленный 3 июня. Он предусматривает прочную основу для настоящей реформы, отказ от полномочий досудебного следствия, сокращение штата и демилитаризации. Мы приветствуем лидерство Зеленского в проведении этой реформы", – говорится в сообщении.

Кроме того, послы Большой семерки призвали депутатов Рады принять этот закон.

"Его введение станет большим шагом вперед в превращении СБУ в современное контрразведывательное агентство, которое работает в соответствии с лучшими международными практиками", – отмечают дипломаты.

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Станислав Стороженко

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