"Большой шаг". Послы стран G7 поддержали законопроект о реформе СБУ, похвалили Зеленского
Послы стран Большой семерки поддержали обновленный законопроект о реформе Службы безопасности Украины, а также "приветствовали лидерство" президента Владимира Зеленского в ее проведении. Об этом говорится в Twitter G7 Ambassadors for Reform in Ukraine.
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"Послы G7 приветствуют законопроект об СБУ, представленный 3 июня. Он предусматривает прочную основу для настоящей реформы, отказ от полномочий досудебного следствия, сокращение штата и демилитаризации. Мы приветствуем лидерство Зеленского в проведении этой реформы", – говорится в сообщении.
Кроме того, послы Большой семерки призвали депутатов Рады принять этот закон.
"Его введение станет большим шагом вперед в превращении СБУ в современное контрразведывательное агентство, которое работает в соответствии с лучшими международными практиками", – отмечают дипломаты.
- В феврале 2018 года в ЕС заявили, что без реформы СБУ у Украины не будет продвижения ни к ЕС, ни к НАТО.
- В конце лета 2019-го перед утверждением в должности глава СБУ Баканов заявил, что служба "должна стать технологичной, быстрой и мощной".
- В начале октября того же года появился концепт реформы СБУ, а в марте 2020-го президент Зеленский внес в Раду законопроект, который там в первом чтении приняли в конце января 2021-го. Что предлагается поменять и внедрить.
- 9 февраля 2021 года НАТО и ЕС заявили, что хотят видеть в реформе СБУ "наилучшие евроатлантические практики и принципы".
- Ранее в Центре противодействия коррупции говорили, что проанализировали последнюю версию законопроекта 3196-д о реформировании СБУ. Сообщалось, что в нем оставили право СБУ на досудебные расследования, несмотря на то, что европейские эксперты советовали запретить силовикам проводить следственные действия.
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