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Зеленский о курсе в ЕС и НАТО: Украина проводит больше реформ и быстрее, чем все в Европе

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2021, 11:35
Зеленский о курсе в ЕС и НАТО: Украина проводит больше реформ и быстрее, чем все в Европе - Фото
Владимир Зеленский (скриншот из видеозаписи)

Сегодня Украина проводит больше реформ – и быстрее, "чем любая страна Европы" или большинство из них. Об этом, отвечая на вопрос о требовании ЕС и НАТО к более усердному проведению реформ для повышения шансов на включение Украины в эти альянсы, заявил на брифинге в Литве президент Владимир Зеленский.

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"Если посмотреть, в какой ситуации Украина проводит реформы (сроки, "климат", война), то, я считаю, мы сегодня самые быстрые в Европе. Мы очень быстры и минимально бюрократичны, мы понимаем, какая цена этого времени для нас. Время у нас измеряется людьми (имеет ввиду потери на фронте, — ред.)", – сказал он рядом с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

Президент добавил, что не знает, "кто еще так быстро проводит земельную реформу", и сообщил, что основные реформистские законопроекты уже рассмотрены парламентом или проходят рассмотрение.

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Зеленский также отметил, что проволочки с перспективой членства Украины в ЕС и НАТО "частично" связаны с темпом и эффективностью реформ в стране, но "прежде всего это вопрос геополитики".

"Мы идем очень быстрыми темпами", – повторил глава государства, посетовав на "спам правками" в Раде при рассмотрении основных реформистских законопроектов.

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Евгений Пилипенко
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верховная рада Владимир Зеленский геополитика нато реформа евроинтеграция земельная реформа
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