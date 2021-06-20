Кулеба упрекнул НАТО: Альянс не дал ни одного намека на сроки вступления Украины в блок

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО "не дало ни одного намека на сроки вступления Украины в блок". Об этом он сказал в интервью Анадолу.

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"Итак, мой вопрос к НАТО заключается в том, сколько именно реформ вы хотите? Дайте нам четкий список. Потому что чем больше реформ мы проводим, тем больше ожиданий от вас. Президент США Джо Байден подтвердил в своих многочисленных комментариях, что он рассматривает Украину как полноправного члена альянса. Это хорошая сторона. Плохая сторона заключается в том, что НАТО не дало ни одного намека на сроки процесса", – говорит Кулеба.

По его словам, Украина провела много реформ и властям страны "все равно, как мы попадем в НАТО".

"Дело в сроках. И признание того факта, что Украина многого достигла на пути реформ. Когда мы говорим о реформах, это может быть бесконечная история. Украина до 2014 года и после 2014 года – это две разные страны", – считает глава МИД.

Украину не пригласили на саммит НАТО 14 июня. Глава МИД Дмитрий Кулеба называл это "ошибкой". По итогам встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе лидеры Альянса подтвердили решение блока от 2008 года: Украина станет членом НАТО через ПДЧ, но реформы ей нужно продолжать.

Путин заявил, что не разделяет скепсис российских политиков и пропагандистов по поводу перспектив членства Украины в Североатлантическом альянсе.

После саммита НАТО 14 июня Байден заявил, что российская агрессия против Украины не исключает ее вступления в НАТО.

18 июня министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что пока "не складываются условия", чтобы говорить о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

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Станислав Стороженко

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