UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба упрекнул НАТО: Альянс не дал ни одного намека на сроки вступления Украины в блок

20.06.2021, 22:39
Кулеба упрекнул НАТО: Альянс не дал ни одного намека на сроки вступления Украины в блок - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото - Анадолу)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО "не дало ни одного намека на сроки вступления Украины в блок". Об этом он сказал в интервью Анадолу

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

"Итак, мой вопрос к НАТО заключается в том, сколько именно реформ вы хотите? Дайте нам четкий список. Потому что чем больше реформ мы проводим, тем больше ожиданий от вас. Президент США Джо Байден подтвердил в своих многочисленных комментариях, что он рассматривает Украину как полноправного члена альянса. Это хорошая сторона. Плохая сторона заключается в том, что НАТО не дало ни одного намека на сроки процесса", – говорит Кулеба. 

По его словам, Украина провела много реформ и властям страны "все равно, как мы попадем в НАТО".

"Дело в сроках. И признание того факта, что Украина многого достигла на пути реформ. Когда мы говорим о реформах, это может быть бесконечная история. Украина до 2014 года и после 2014 года – это две разные страны", – считает глава МИД.

  • Украину не пригласили на саммит НАТО 14 июня. Глава МИД Дмитрий Кулеба называл это "ошибкой". По итогам встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе лидеры Альянса подтвердили решение блока от 2008 года: Украина станет членом НАТО через ПДЧ, но реформы ей нужно продолжать.
  • Путин заявил, что не разделяет скепсис российских политиков и пропагандистов по поводу перспектив членства Украины в Североатлантическом альянсе.
  • После саммита НАТО 14 июня Байден заявил, что российская агрессия против Украины не исключает ее вступления в НАТО.
  • 18 июня министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что пока "не складываются условия", чтобы говорить о вступлении Украины в Североатлантический альянс. 

Читайте также: В НАТО нет согласия по ПДЧ для Украины 

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МИД реформы нато дмитрий кулеба альянс джо байден вступление ПДЧ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 