"У меня другое мнение". Путин не разделяет скепсис по поводу вступления Украины в НАТО

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что не разделяет скепсис российских политиков и пропагандистов по поводу перспектив членства Украины в Североатлантическом альянсе. Об этом он сказал в интервью пропагандистскому каналу Россия-24.

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Путин сказал, что никогда не говорил того, что вступление Украины в НАТО — красная линия для России. При этом он отметил, что "приближение инфраструктуры НАТО к российским границам — чрезвычайно важная вещь для безопасности россиян".

Он убежден, что из Польши и Румынии ракеты систем противоракетной обороны НАТО могут достичь Москвы за 15 минут.

"Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска до центральной части России, до Москвы уменьшится до 7—10 минут. Это для нас красная линия или нет?" — сказал Путин.

По его словам, среди российских политиков и в СМИ преобладает скептическое отношение к перспективам вступления Украины в НАТО. "У меня другое мнение. Я уже говорил, как происходили два этапа расширения НАТО на восток. Нас никто не спрашивал, наши озабоченности просто проигнорировали", – сказал Путин.

Он допустил, что переговоры о плане вступления Украины в Североатлантический альянс ведутся. "Во всяком случае, никто не говорит нет", – сказал Путин.

О ситуации с исправлением пресс-релиза Офиса президента по итогам переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом Путин сказал, что "этот окрик из-за океана в сторону президента Украины ничего не значит", так как в Кремле не знают, о чем на самом деле договорились Зеленский и Байден.

Вадим Ребрина

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