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22.09.2021, 09:40

Учения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фото

Цей матеріал також доступний українською
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Учения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фотоУчения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фотоУчения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фотоУчения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фотоУчения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фотоУчения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фотоУчения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фотоУчения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фотоУчения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фото
Учения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фотоУчения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фотоУчения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фотоУчения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фотоУчения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фотоУчения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фотоУчения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фотоУчения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фотоУчения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фото
Учения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фотоУчения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фотоУчения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фотоУчения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фотоУчения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фотоУчения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фотоУчения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фотоУчения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фотоУчения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фото

На учениях Rapid Trident-2021 украинские военные вместе с коллегами из стран НАТО отработали освобождение города от террористов. Об этом сообщает Армія Inform.

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В учениях участвовали украинские военные, а также их коллеги из Болгарии, Румынии и Польши. По сценарию, городок был захвачен террористами. Им предложили сдаться, однако те категорически отказались – и объединенные силы начали бой за городок.

С помощью воздушной поддержки штурмовой отряд спецназа определил место, где боевики удерживали заложников. Под огневым прикрытием нескольких взводов спецназ вывел людей из опасного места, лишив террористов козыря – живого щита из пожилых людей и женщин.

После этого объединенное подразделение выполнило обманный маневр и дом за домом начало зачищать город от террористов.

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В издании отмечают, что на каждом участнике была установлена система лазерной имитации боя MILES. Она позволяет оценить реальные потери, а также ошибки отдельных бойцов и руководства подразделения.

"Это был очень интересный опыт сотрудничества и боя в целом. Каждая страна имеет свою тактику ведения подобных действий. Но мы смогли быстро сорганизоваться и действовать совместно", – говорит старший солдат Александр Миняйло.

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Теги: ВСУ, нато, учения, освобождение, террористы, город, rapid trident
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