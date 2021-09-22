Учения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фото

На учениях Rapid Trident-2021 украинские военные вместе с коллегами из стран НАТО отработали освобождение города от террористов. Об этом сообщает Армія Inform.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В учениях участвовали украинские военные, а также их коллеги из Болгарии, Румынии и Польши. По сценарию, городок был захвачен террористами. Им предложили сдаться, однако те категорически отказались – и объединенные силы начали бой за городок.

С помощью воздушной поддержки штурмовой отряд спецназа определил место, где боевики удерживали заложников. Под огневым прикрытием нескольких взводов спецназ вывел людей из опасного места, лишив террористов козыря – живого щита из пожилых людей и женщин.

После этого объединенное подразделение выполнило обманный маневр и дом за домом начало зачищать город от террористов.

Читайте также: Украинские военные могут освободить Донбасс и Крым, но многие погибнут – Данилов

В издании отмечают, что на каждом участнике была установлена система лазерной имитации боя MILES. Она позволяет оценить реальные потери, а также ошибки отдельных бойцов и руководства подразделения.

"Это был очень интересный опыт сотрудничества и боя в целом. Каждая страна имеет свою тактику ведения подобных действий. Но мы смогли быстро сорганизоваться и действовать совместно", – говорит старший солдат Александр Миняйло.

20 сентября во Львовской области начались учения Rapid Trident-2021. Организаторы – Украина и США. Кроме них, в учениях участвуют еще 13 стран.

Читайте также: Главнокомандующий ВСУ перечислил, что будет считать победой в войне с Россией