Главнокомандующий ВСУ перечислил, что будет считать победой в войне с Россией

Победой в войне с Россией главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает две вещи: это установление мира на условиях Украины, а также вступление страны в Евросоюз и Организацию Североатлантического договора. Об этом он заявил на международной конференции по гендерному образованию в секторе безопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО, что сделает невозможным или по крайней мере значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства", – пояснил Залужный.

По словам главы Генштаба ВСУ, для достижения этой стратегической цели нужно "сделать много домашних заданий, в том числе и в Вооруженных силах".

Читайте также: Армию возглавил Залужный. Кто он? Портрет

Он объяснил, что это не просто переход на стандарты НАТО в подготовке, управлении войсками или администрировании.

"Это прежде всего ментальные изменения, которые предусматривают приверженность ценностям и принципам: уважению к правам человека, достоинству и ценности личности, равноправия мужчин и женщин. Наличие собственного достоинства и уважения к достоинству других людей формируют атмосферу, в которой нет места дискриминации по любому признаку", – сказал главнокомандующий ВСУ.

Залужный признаёт, что в этом плане "есть определенные проблемы, над которыми мы работаем".

Смотрите видео: Залужный: Хотел бы проехаться на танке по Красной площади и Арбату

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.