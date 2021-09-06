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Главнокомандующий ВСУ перечислил, что будет считать победой в войне с Россией

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2021, 11:38
Главнокомандующий ВСУ перечислил, что будет считать победой в войне с Россией - Фото
Валерий Залужный (фото — Генштаб ВСУ)

Победой в войне с Россией главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает две вещи: это установление мира на условиях Украины, а также вступление страны в Евросоюз и Организацию Североатлантического договора. Об этом он заявил на международной конференции по гендерному образованию в секторе безопасности и обороны.

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"Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО, что сделает невозможным или по крайней мере значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства", – пояснил Залужный.

По словам главы Генштаба ВСУ, для достижения этой стратегической цели нужно "сделать много домашних заданий, в том числе и в Вооруженных силах".

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Он объяснил, что это не просто переход на стандарты НАТО в подготовке, управлении войсками или администрировании.

"Это прежде всего ментальные изменения, которые предусматривают приверженность ценностям и принципам: уважению к правам человека, достоинству и ценности личности, равноправия мужчин и женщин. Наличие собственного достоинства и уважения к достоинству других людей формируют атмосферу, в которой нет места дискриминации по любому признаку", – сказал главнокомандующий ВСУ.

Залужный признаёт, что в этом плане "есть определенные проблемы, над которыми мы работаем".

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Евгений Пилипенко
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агрессия России ВСУ армия Валерий Залужный главнокомандующий ВСУ
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