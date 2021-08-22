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Залужный: ВСУ должны готовиться к наступлению для освобождения оккупированных территорий

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2021, 12:54
Залужный: ВСУ должны готовиться к наступлению для освобождения оккупированных территорий - Фото
Валерий Залужный (коллаж - Таисия Зарянова/LIGA.net)

Вооруженные силы должны развиваться и совершенствовать свою тактику, и самое главное - подготовиться к ведению наступательных действий по освобождению оккупированных территорий Украины. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время IV Международного волонтерского и ветеранского форума "Там где мы – там Украина". 

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"Война на востоке продолжается – это очевидно. Почти каждый день – убитые и раненые. Ветераны, которые находятся тут, искалеченные. Это свидетельствует, что война продолжается. Сегодня мне очень хотелось бы, чтобы ВСУ получали от государства необходимое – соответствующее вооружение и военную технику", – сказал Залужный.

Он говорит, что "ВСУ должна развиваться, совершенствовать тактику, переоценивать формы и способы применения даже в таких условиях, которые сейчас есть, с целью минимизации потерь": "И самое главное – подготовка к ведению наступательных действий по освобождению оккупированных территорий".

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Владислав Сердюк
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война на Донбассе ВСУ Валерий Залужный
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