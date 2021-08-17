На Донбассе – безвозвратная потеря. При обстреле погиб военный ВСУ

Сегодня, 17 августа, на линии разграничения между свободной и оккупированной гибридными российскими войсками частью Донбасса погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба операции объединенных сил.

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"В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью", – сказали в штабе ООС.

Новость будет дополнена именем и данными о погибшем защитнике Украины не ранее, чем военное командование сообщит его родным о трагедии.

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Всего за 16 августа в зоне ООС зафиксировано пять "нарушений режима прекращения огня" оккупантами; другими словами – обстрелов и других враждебных действий.

СПРАВКА. Необъявленная война продолжается восьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на востоке "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Цель Кремля – дестабилизировать Украину, в том числе изнутри, через пособников и агентуру. Задача оккупантов: чтобы Украина признала субъектность их террористических образований ДНР/ЛНР, и влиять через них на внешнюю политику страны.

Сегодня, 17 августа, по состоянию на 07:00 утра зафиксировано уже два обстрела: у Причепиловки – стрелковый, и близ Водяного у Донецка – из минометов 120-го калибра. Потерь нет.

"На обстрелы врага подразделения объединенных сил открывали огонь", – подчеркнули в штабе.

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Евгений Пилипенко

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