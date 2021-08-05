"Полная иллюзия". Кравчук не верит, что Россия поменяет украинскую политику после Путина

Независимо от того, кто придет к власти в России после президента Владимира Путина, ее украинская политика кардинально не поменяется. Так считает первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, пишет LB.ua.

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По его словам, "это полная иллюзия" – думать, что после Путина Россия станет по-другому взаимодействовать с Украиной.

"Приведу вам один пример: обедаем мы как-то с Ельциным (Борис Ельцин, первый президент РФ, — ред.), и я ему говорю: "Борис Николаевич, мне уже надо лететь в Киев, вечереет, обед затянулся". А он мне: "Сначала я хочу вам показать проект одного документа". На нем, кстати, была построена вся дальнейшая российская дипломатия", – рассказал Кравчук.

Речь шла о законопроекте об основах внешней политики РФ, в которой написано: "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России".

"У Москвы нет другой политики... Она не понимает переговоров. Россия понимает только силу", – подчеркнул Кравчук и посетовал, что верил России, думал, что она также меняется.

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"Я не имел права это делать. Она осталась такой, какой была. А я знал много того, из чего должен был делать выводы. Не сделал", – сказал он.

Между тем, Кравчук считает, что Ельцин не был сторонником силовых методов "покорения" Украины, а хотел, чтобы Украина была в Таможенном союзе и в союзе вооруженных сил посредством договоренностей, а не силком.

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Евгений Пилипенко

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