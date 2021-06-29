Первый президент Украины, а также представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер переговорной группы Алексей Арестович.

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"Да. Он просил не комментировать, ничего, кроме самого факта", – сказал Арестович.

Пока о состоянии Кравчука ничего неизвестно. В его окружении не комментируют, как он себя чувствует и сможет ли он продолжить работу в ТКГ.

Ранее пресс-секретарь первого президента Сибирцева заявила, что Кравчук пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25 годовщины Дня Конституции по состоянию здоровья, писало Суспільне

"В настоящее время состояние здоровья Леонида Кравчука не позволяет работать и посещать любые мероприятия. Кроме того, врачи запретили ему любые нагрузки", – писали журналисты 28 июня.

В марте этого года президент Польши в 1990—1995 годах Лех Валенса перед отправкой на операцию записал "на всякий случай" прощальное видеообращение к народу – он перенес успешно операцию на сердце.

Станислав Стороженко

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