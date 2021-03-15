Президент Польши в 1990—1995 годах Лех Валенса перед отправкой на операцию записал "на всякий случай" прощальное видеообращение к народу. Ролик он опубликовал у себя в Facebook, а позднее разместил там же фото из кардиохирургического отделения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На кадрах 77-летний бывший президент Польши говорит, что не знает, "когда встретимся снова и встретимся ли вообще".

"Я делал все, чтобы служить народу, и мы многое сделали из запланированного, хоть и не все", – сказал Валенса и добавил, что на должности главы государства "никогда не был подлым, не предавал и не имел скрытых подтекстов".

В конце 2020-го Валенса объявил себя банкротом и посетовал, что пенсии в 6000 злотых (около 45 000 грн, – ред.) не хватает, а дополнительный заработок у него был с заграничных лекций. С началом пандемии летать в другие страны стало сложно, и эта статья доходов исчезла.

В августе 2018-го Валенса подал кандидатуру Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Читайте также: Валенса: Путин правильно проводит большую политику

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.