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Лех Валенса "на всякий случай" попрощался роликом и лег в больницу на операцию – видео видео

15.03.2021, 07:15
Лех Валенса (фото — facebook.com/lechwalesa)
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Президент Польши в 1990—1995 годах Лех Валенса перед отправкой на операцию записал "на всякий случай" прощальное видеообращение к народу. Ролик он опубликовал у себя в Facebook, а позднее разместил там же фото из кардиохирургического отделения.

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На кадрах 77-летний бывший президент Польши говорит, что не знает, "когда встретимся снова и встретимся ли вообще".

"Я делал все, чтобы служить народу, и мы многое сделали из запланированного, хоть и не все", – сказал Валенса и добавил, что на должности главы государства "никогда не был подлым, не предавал и не имел скрытых подтекстов".

Лех Валенса (фото — facebook.com/lechwalesa)

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Евгений Пилипенко
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