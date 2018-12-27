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27.12.2018, 13:04

Валенса: Путин правильно проводит большую политику

Валенса: Путин правильно проводит большую политику - Фото
Лех Валенса (фото — facebook.com/lechwalesa)

Шестой президент Польши считает, что его стране "ближе до Москвы, чем до Нью-Йорка", а потому сейчас Варшава якобы проводит неверную политику

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Президент Польши в 1990—1995 годах Лех Валенса сказал, что с Россией не нужно ссориться, а следует "договориться". Такие идеи он озвучил в интервью российскому пропагандистскому ресурсу РИА Новости.

"Если мы вдвоем ссоримся, то третий на нас зарабатывает. Нужно как можно быстрее сойти с этой дороги. Мы должны договориться. И это возможно. С Ельциным это было возможно", - отметил он.

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По словам Валенсы, нынешний президент страны-оккупанта Владимир Путин — "мудрый человек", для которого "надо только добавить аргументов".

"Путину я бы тоже смог объяснить, если бы у меня было больше контактов с Путиным. Если бы он дал себя убедить. Он мудрый человек... У него другие аргументы – "огромный, гигантский потенциал, все враги" — и он делает из этого выводы... Ему никто не говорит простых вещей. И он большую политику проводит правильно, но не видит простых элементов, которые искажают состояние вещей" , - полагает бывший польский лидер.

Тем не менее, говорит политик, актуальные условия в регионе вынуждают Варшаву заручаться поддержкой США и призывать Вашингтон построить в Польше военную базу.

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Теги: агрессия России, польша, владимир путин, геополитика, лех валенса
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