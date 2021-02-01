UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Лучше всего чувствую себя электриком". Экс-президент Польши ищет себе работу на пенсии

01.02.2021, 13:00
Лех Валенса (фото - Radu Vioreanu_EPA)

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что ищет дополнительный заработок, потому что пенсии в 6000 злотых (около 45 000 грн – ред.) ему не хватает, чтобы летать на лекции за границу. Об этом он рассказал в комментарии польскому изданию SuperExpress.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Причина особенная: я должен начать зарабатывать дополнительные деньги, потому что я банкрот. Я не могу летать на лекции и мне нужно немного заработать, потому что моя жена тратит больше, чем моя мама, и я не знаю как я выживу. Лучше всего я чувствую себя электриком", – заявил Валенса.

По его словам, изначально он получил профильное образование электрика и теперь подумывает вернуться к этому занятию.

"Я до сих пор помню закон Ома, правила Кирхгофа и еще несколько вещей", – отметил экс-глава Польши.

Также Валенса заявил, что уволился с последней работы, так как "условия там были ниже его потребностей", и теперь ему срочно надо найти новую, иначе он "пойдет с сумками и будет собирать деньги под церковью".

Читайте также: Как прожить на одну пенсию. Шесть мнений о самой важной реформе в Украине

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
польша работа пенсия банкрот лех валенса экс-президент электрик

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 