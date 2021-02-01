"Лучше всего чувствую себя электриком". Экс-президент Польши ищет себе работу на пенсии

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что ищет дополнительный заработок, потому что пенсии в 6000 злотых (около 45 000 грн – ред.) ему не хватает, чтобы летать на лекции за границу. Об этом он рассказал в комментарии польскому изданию SuperExpress.

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"Причина особенная: я должен начать зарабатывать дополнительные деньги, потому что я банкрот. Я не могу летать на лекции и мне нужно немного заработать, потому что моя жена тратит больше, чем моя мама, и я не знаю как я выживу. Лучше всего я чувствую себя электриком", – заявил Валенса.

По его словам, изначально он получил профильное образование электрика и теперь подумывает вернуться к этому занятию.

"Я до сих пор помню закон Ома, правила Кирхгофа и еще несколько вещей", – отметил экс-глава Польши.

Также Валенса заявил, что уволился с последней работы, так как "условия там были ниже его потребностей", и теперь ему срочно надо найти новую, иначе он "пойдет с сумками и будет собирать деньги под церковью".

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Дарья Мостовая

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