В США обнародовали размер пенсии Трампа, но есть одно "но" с ее получением

Экс-глава США Дональд Трамп, два дня назад уступивший президентский пост Джо Байдену, будет иметь право на пенсию в размере $221 400 в год ($18 450 в месяц – ред.), а также ряд социальных льгот, передает CNN.

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Однако, будут ли ему ее выплачивать, остается пока под вопросом.

По закону президент США не имеет права на пенсионные выплаты, если его пребывание у власти закончилось отстранением от должности в порядке импичмента. С другой стороны срок полномочий Дональда Трампа уже истек, а импичмент ему пока не предъявлен. Финальное слово в этой истории должен сказать суд.

Американские юристы допускают, что в случае импичмента вопрос с пенсией и льготами Трампа будет вынесен на рассмотрение в отдельном порядке.

Среди дополнительных льгот для экс-президентов США выделяют безлимитную аренду офисных помещений, а также предоставление до $1 млн в год для оплаты труда наемных сотрудников. А вот медицинскую страховку Трамп получить не сможет – ее оформляют лишь на тех президентов, кто провел в федеральном офисе не менее пяти лет.

Примечательно, что в Украине специальная пенсия для бывших президентов официально не предусмотрена. Однако гаранты все равно решают этот вопрос по-своему.

Например, беглый президент Виктор Янукович в свое время издал указ, по которому третьему президенту Виктору Ющенко было назначено пожизненное содержание в размере месячного фонда оплаты труда президента. Кроме этого, за Ющенко и его женой сохранилось право на бесплатное бытовое, медицинское и санаторно-курортное обслуживание.

В октябре 2020 года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что государство не сможет платить украинцам пенсии лет через 15.

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Дарья Мостовая

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