Шмыгаль: Мы не сможем платить пенсии лет через 15

Премьер-министр считает, что в нынешней демографической ситуации нужно создание накопительных пенсионных фондов

В связи с демографическими тенденциями и старением нации Украина может столкнуться с ситуацией, что лет через 15 не сможет платить пенсии. Об этом заявил во время лекции студентам Львовской политехники премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, через 15 лет, если нынешняя демографическая тенденция сохранится, трудоспособного населения станет меньше, а пенсионеров – больше.

"Соотношение будет один к двум. Придется налоги в два раза повышать, чтобы компании и вы могли содержать нас, пенсионеров, на нынешнем уровне<…> Конечно, повышение (налогов, – ред.) в два раза или еще больше невозможно. То есть мы не сможем платить пенсии будущим пенсионерам лет через 15. Это обычная математика, экономическая демография", – сказал он.

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Шмыгаль считает, что в таких условиях должна появиться накопительная пенсионная система.

"Каждый из нас должен позаботиться о своей пенсии с молодого возраста. Мы будем создавать накопительную пенсионную систему уже со следующего года. То есть каждый из вас сможет копить себе пенсию, будет иметь какую-то небольшую социальную пенсию от государства и иметь свои деньги, которые вы себе создадите", – сказал он.

28 сентября Минсоцполитики сообщило, что в 2021 году пенсии будут повышены в пять этапов для различных категорий пенсионеров, этот процесс коснется примерно 10 млн человек.

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Марк Сировой

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