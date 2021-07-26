Кравчук после операции уже месяц в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ – СМИ

Первый президент, руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук после операции на сердце уже месяц находится в реанимации. Эту информацию hromadske подтвердила пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева.

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По ее словам, состояние здоровья первого президента не улучшилось после операции.

"Очень медленная динамика улучшения", – сказала она.

Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщила Украинская правда со ссылкой на Сибирцеву.

LIGA.net написала Сибирцевой с просьбой рассказать о состоянии здоровья Кравчука и ждет ответа.

СПРАВКА. Леониду Макаровичу Кравчуку 87 лет. В 1991 году он стал первым президентом Украины – победил в первом туре выборов, получив более 60% голосов избирателей. 14 января 1994-го в Москве Кравчук подписал трехстороннее заявление президентов Украины, США и России о немедленном вывозе всего украинского ядерного оружия в Россию. В июле 2020-го на общественных началах возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

29 марта стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце. До этого журналисты писали, что он по состоянию здоровья пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25 годовщины Дня Конституции.

1 июля сообщалось, что Кравчук пропустит работу в переговорах до конца лета из-за недавней операции.

Наталия Медведева

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