Кравчук после операции уже месяц в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ – СМИ
Первый президент, руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук после операции на сердце уже месяц находится в реанимации. Эту информацию hromadske подтвердила пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева.
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По ее словам, состояние здоровья первого президента не улучшилось после операции.
"Очень медленная динамика улучшения", – сказала она.
Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщила Украинская правда со ссылкой на Сибирцеву.
LIGA.net написала Сибирцевой с просьбой рассказать о состоянии здоровья Кравчука и ждет ответа.
СПРАВКА. Леониду Макаровичу Кравчуку 87 лет. В 1991 году он стал первым президентом Украины – победил в первом туре выборов, получив более 60% голосов избирателей.
14 января 1994-го в Москве Кравчук подписал трехстороннее заявление президентов Украины, США и России о немедленном вывозе всего украинского ядерного оружия в Россию.
В июле 2020-го на общественных началах возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.
- 29 марта стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце. До этого журналисты писали, что он по состоянию здоровья пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25 годовщины Дня Конституции.
- 1 июля сообщалось, что Кравчук пропустит работу в переговорах до конца лета из-за недавней операции.
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