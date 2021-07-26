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Кравчук после операции уже месяц в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2021, 22:19
Кравчук после операции уже месяц в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ – СМИ - Фото
Леонид Кравчук (скриншот из видеозаписи)

Первый президент, руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук после операции на сердце уже месяц находится в реанимации. Эту информацию hromadske подтвердила пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева.

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По ее словам, состояние здоровья первого президента не улучшилось после операции.

"Очень медленная динамика улучшения", – сказала она.

Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщила Украинская правда со ссылкой на Сибирцеву.

LIGA.net написала Сибирцевой с просьбой рассказать о состоянии здоровья Кравчука и ждет ответа.

СПРАВКА. Леониду Макаровичу Кравчуку 87 лет. В 1991 году он стал первым президентом Украины – победил в первом туре выборов, получив более 60% голосов избирателей.

14 января 1994-го в Москве Кравчук подписал трехстороннее заявление президентов Украины, США и России о немедленном вывозе всего украинского ядерного оружия в Россию.

В июле 2020-го на общественных началах возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

  • 29 марта стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце. До этого журналисты писали, что он по состоянию здоровья пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25 годовщины Дня Конституции.
  • 1 июля сообщалось, что Кравчук пропустит работу в переговорах до конца лета из-за недавней операции.
Наталия Медведева
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Леонид Кравчук
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