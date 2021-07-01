Кравчук не будет участвовать в переговорах по Донбассу до конца лета – источник

Первый президент Украины, а также представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук пропустит работу в переговорах до конца лета из-за недавней операции. Об этом LIGA.net сообщили два источника в окружении Кравчука.

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Суспільне также со ссылкой на источники отмечает, что состояние Кравчука после операции остается без изменений – оно стабильное. Сообщается, что у него была сложная операция на сердце.

Кроме того, источник издания также подтверждает информацию о том, что в июле-августе Кравчук "не будет участвовать ни в каких переговорах".

29 марта стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце. До этого журналисты писали, что он по состоянию здоровья пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25 годовщины Дня Конституции.

Станислав Стороженко , Владислав Сердюк

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