Украинцы считают Кучму лучшим президентом, Зеленский на втором месте – опрос Рейтинга

Украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом за время независимости, нынешний глава государства Владимир Зеленский – на втором месте. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

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Рейтинг украинских президентов на середину мая выглядит так (в скобках – результаты опроса на май 2020-го):

Леонид Кучма - 23% (20%);

Владимир Зеленский - 18% (16%);

Петр Порошенко - 14% (12%);

Виктор Янукович - 13% (9%);

Леонид Кравчук - 12% (13%);

Виктор Ющенко - 7% (6%).

Еще 9% опрошенных ответили, что ни один из них не был лучшим, и 5% – затруднились ответить.

Опрос проводился по телефону среди 2500 украинцев в возрасте от 18 лет (за исключением жителей временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса) в течение 15-18 мая 2021 года. Возможная погрешность – не более 2%.

На вопрос LIGA.net, был ли заказчик у исследования, в группе Рейтинг ответили, что данная информация является закрытой.

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Оксана Житнюк

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