Украинцы считают Кучму лучшим президентом, Зеленский на втором месте – опрос Рейтинга
Украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом за время независимости, нынешний глава государства Владимир Зеленский – на втором месте. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.
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Рейтинг украинских президентов на середину мая выглядит так (в скобках – результаты опроса на май 2020-го):
Леонид Кучма - 23% (20%);
Владимир Зеленский - 18% (16%);
Петр Порошенко - 14% (12%);
Виктор Янукович - 13% (9%);
Леонид Кравчук - 12% (13%);
Виктор Ющенко - 7% (6%).
Еще 9% опрошенных ответили, что ни один из них не был лучшим, и 5% – затруднились ответить.
Опрос проводился по телефону среди 2500 украинцев в возрасте от 18 лет (за исключением жителей временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса) в течение 15-18 мая 2021 года. Возможная погрешность – не более 2%.
На вопрос LIGA.net, был ли заказчик у исследования, в группе Рейтинг ответили, что данная информация является закрытой.
- Согласно опросу Центра Разумкова, на конец апреля Зеленский лидировал в президентском рейтинге. За ним – Порошенко и один из лидеров ОПЗЖ Бойко.
- Майский опрос группы Рейтинг показал, что киевляне больше доверяют мэру столицы Кличко, чем Зеленскому.
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