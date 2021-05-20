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Украинцы считают Кучму лучшим президентом, Зеленский на втором месте – опрос Рейтинга

20.05.2021, 16:05
Украинцы считают Кучму лучшим президентом, Зеленский на втором месте – опрос Рейтинга - Фото
Леонид Кучма и Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом за время независимости, нынешний глава государства Владимир Зеленский – на втором месте. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

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Рейтинг украинских президентов на середину мая выглядит так (в скобках – результаты опроса на май 2020-го):

Леонид Кучма - 23% (20%);

Владимир Зеленский - 18% (16%);

Петр Порошенко - 14% (12%);

Виктор Янукович - 13% (9%);

Леонид Кравчук - 12% (13%);

Виктор Ющенко - 7% (6%).

Еще 9% опрошенных ответили, что ни один из них не был лучшим, и 5% – затруднились ответить.

Опрос проводился по телефону среди 2500 украинцев в возрасте от 18 лет (за исключением жителей временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса) в течение 15-18 мая 2021 года. Возможная погрешность – не более 2%.

На вопрос LIGA.net, был ли заказчик у исследования, в группе Рейтинг ответили, что данная информация является закрытой.

Читайте также разбор от LIGA.net20% украинцев назвали Кучму лучшим президентом. Почему? Вот пять объяснений 

Оксана Житнюк
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Леонид Кравчук Владимир Зеленский Петр Порошенко рейтинг виктор янукович опрос социология леонид кучма виктор ющенко
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