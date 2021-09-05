Командующий ВСУ об исполнении военными кричалки о Путине: Сказали правду, честь им и хвала

Военные, исполнившие на репетиции парада нецензурную кричалку о президенте России Владимире Путине, "сказали правду", уверен главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом он заявил в интервью Янине Соколовой на 5 канале.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"С одной стороны, я сам отец двоих детей и мне не хотелось бы, чтобы это происходило в таком кругу в целом. Это с этической точки зрения, то есть морали, в отношении детей и женщин. Но, собственно говоря, они сказали от души, они сказали правду. Честь им и хвала", – заявил Залужный.

В августе 2021 года на репетиции парада ко Дню независимости украинские военные исполнили нецензурную кричалку о Путине.

Вчера, 4 сентября, Залужный заявил, что не против проехаться на танке по Красной площади и Арбату.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.