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Командующий ВСУ об исполнении военными кричалки о Путине: Сказали правду, честь им и хвала

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05.09.2021, 07:52
Командующий ВСУ об исполнении военными кричалки о Путине: Сказали правду, честь им и хвала - Фото
Валерий Залужный (Фото: пресс-служба ОК Север)

Военные, исполнившие на репетиции парада  нецензурную кричалку о президенте России Владимире Путине, "сказали правду", уверен главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом он заявил в интервью Янине Соколовой на 5 канале.

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"С одной стороны, я сам отец двоих детей и мне не хотелось бы, чтобы это происходило в таком кругу в целом. Это с этической точки зрения, то есть морали, в отношении детей и женщин. Но, собственно говоря, они сказали от души, они сказали правду. Честь им и хвала", – заявил Залужный.

Денис Юдин
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владимир путин Валерий Залужный парад кричалка
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