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Главнокомандующий ВСУ: Хотел бы проехаться на танке по Красной площади и Арбату – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2021, 21:31
Валерий Залужный (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный хотел бы проехаться на танке по Красной площади и Арбату. Об этом он сказал в программе Рандеву с Яниной Соколовой.

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В конце интервью журналистка задала Залужному вопрос от одной из зрительниц программы о том, хотел ли бы главнокомандующий ВСУ проехаться на танке по московской Красной площади.

"Наверное, да. По-честному – да", – с улыбкой ответил Залужный.

Соколова уточнила: "С флагом и с музыкой?". На это главнокомандующий ВСУ тоже ответил утвердительно и добавил, что по Арбату тоже хотел бы проехаться, "но аккуратно, потому что это памятник, а то – символ".

Залужный также призвал украинцев верить Вооруженным силам Украины.

  • 22 августа во время форума "Там где мы – там Украина" Залужный сказал, что ВСУ должны развиваться и совершенствовать свою тактику, и самое главное - подготовиться к ведению наступательных действий по освобождению оккупированных территорий Украины. 

Читайте также: Армию возглавил Залужный. Кто он? Портрет

Оксана Житнюк
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главнокомандующий ВСУ Москва Валерий Залужный красная площадь Арбат
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