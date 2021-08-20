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Украинские военные на репетиции парада напомнили Путину свое мнение о нем: видео

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2021, 21:12
Украинские военные на репетиции парада напомнили Путину свое мнение о нем: видео - Фото
Владимир Путин (Фото: Юрий Кочетков/ЕРА)

Украинские военные на репетиции парада ко Дню Независимости повторили нецензурную фанатскую кричалку о президенте страны-агрессора РФ Владимире Путине. Соответствующее видео опубликовал депутат Алексей Гончаренко.

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Неизвестно, будет ли использоваться эта кричалка во время официального парада.

18 августа на репетиции парада ко Дню Независимости на столичном Крещатике военные уже использовали кричалку о Путине, что привело в ярость пропагандистов на российском телевидении.

Вооруженные силы Украины готовятся к торжествам в честь Дня независимости. 18 августа репетиции парадов прошли в Одессе и Киеве – в Черном море и на Крещатике. 

Вадим Ребрина
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