Украинские военные на репетиции парада напомнили Путину свое мнение о нем: видео

Украинские военные на репетиции парада ко Дню Независимости повторили нецензурную фанатскую кричалку о президенте страны-агрессора РФ Владимире Путине. Соответствующее видео опубликовал депутат Алексей Гончаренко.

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Неизвестно, будет ли использоваться эта кричалка во время официального парада.

18 августа на репетиции парада ко Дню Независимости на столичном Крещатике военные уже использовали кричалку о Путине, что привело в ярость пропагандистов на российском телевидении.

Вооруженные силы Украины готовятся к торжествам в честь Дня независимости. 18 августа репетиции парадов прошли в Одессе и Киеве – в Черном море и на Крещатике.

Вадим Ребрина

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