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В Киеве и Одессе готовятся к военным парадам: видео репетиций на Крещатике и в море видео

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 19:21
Репетиция военно-морского парада (Скриншот из видео Бриз)
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Вооруженные силы Украины готовятся к торжествам в честь Дня независимости. Репетиции парадов прошли в Одессе и Киеве – в Черном море и на Крещатике. Об этом сообщают пресс-службы Минобороны и Сухопутных войск ВСУ.

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В Одессе катера и суда Военно-морских сил и Госпогранслужбы отработали торжественное прохождение в Черном море и продемонстрировали некоторые из запланированных показательных действий. Во время репетиции задействовали авиацию и оркестры ВМС.

Посмотреть военно-морской парад одесситы и гости города смогут на пляже Ланжерон. Планируется торжественное прохождение боевых кораблей и судов, пролет авиации, воздушный, морской и статистический показ вооружения и военной техники, десантирование парашютистов, высадка десанта на побережье с применением пиротехнических средств и холостых патронов.

По данным Минобороны, в военно-морском параде примут участие не только ВСУ, но и военнослужащие ВМС из стран-членов и партнеров НАТО.

В Киеве 18 августа тоже прошла репетиция торжеств. Госпогранслужба и Сухопутные войска ВСУ показали видео подготовки к 30-й годовщине независимости на Крещатике.

Пресс-служба посольства США в Украине сообщила, что в Киев приехали участники оркестра ВВС США в Европе (USAFE). Военнослужащие рассказали, что они рады стать частью празднования 30-й годовщины независимости и работать с украинскими коллегами-военнослужащими.

  • В парадах примут участие более 5000 украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ. Анонсирована демонстрация новых образцов вооружения и техники.
  • Репетиции парада запланированы на 18, 20 и 22 августа.

Читайте также: Таран о параде 24 августа: "Совковости" и тяжелой техники не будет. Фото и видео репетиции 

Оксана Житнюк
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