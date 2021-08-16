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Репетиции парада. В центре Киева 18, 20 и 22 августа перекроют движение: список улиц

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2021, 14:17
Репетиции парада. В центре Киева 18, 20 и 22 августа перекроют движение: список улиц - Фото
Репетиция парада (фото - Минобороны)

В связи с репетициями военного парада в честь Дня независимости в центре Киева перекроют или ограничат движение 18, 20 и 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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В среду (18-го), пятницу (20-го) и воскресенье (22-го) будут ограничены и перекрыты такие участки:

- с 15:30 до 18:00 – ограничение движения на ул. Академика Туполева, проспекте Победы, ул. Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

- с 15:30 ориентировочно до 01:15 – перекрытие движения на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской площади до ул. Крещатик), ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана), ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской площади до Крепостного переулка), Петровской аллее, Парковой дороге, Владимирском спуске, Боричевом спуске, ул. Набережно-Крещатицкой (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала), Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой).

- с 19:00 ориентировочно до 01:15 – ограничение движения на ул. Нижний Вал, ул. Глыбочицкой, Глыбочицком проезде, ул. Вячеслава Черновола, проспекте Победы, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

Также КГГА предупреждает о возможном перекрытии движения во время мероприятий с участием лиц, которых сопровождает госохрана:

с 22 по 24 августа – на Парковой дороге;

с 06:00 20 августа по 24 августа – на ул. Михаила Грушевского;

с 06:00 23 августа до окончания мероприятий – на ул. Владимирской (на участке от ул. Большой Житомирской до ​​бульвара Шевченко), ул. Богдана Хмельницкого (на участке от ул. Леонтовича до ул. Репина), ул. Ярославов Вал (на участке от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской), ул. Николая Лысенко, ул. Малой Житомирской (на участке от Владимирского проезда до Михайловского переулка).

Кроме того, во время тренировок 18, 20 и 22 августа будет ограничен доступ к местам возле проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.

  • В парадах примут участие более 5000 украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ. Анонсирована демонстрация новых образцов вооружения и техники.
  • Также в параде в Киеве примут участие военнослужащие из 15 стран-партнеров.

Читайте также: Таран о параде 24 августа: "Совковости" и тяжелой техники не будет. Фото и видео репетиции 

Оксана Житнюк
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