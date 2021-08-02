Бой с "противником", артиллерийский салют и 5000 военных: что будет на парадах 24 августа

В 30-ю годовщину независимости Украины, 24 августа, впервые пройдет сразу три основных торжественных мероприятия при участии украинской армии и военнослужащих из 15 стран-партнеров. Об этом сообщил представитель центрального управления безопасности военной службы ВСУ полковник Руслан Сергиенко во время презентации мероприятий на форуме "Украина 30".

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В парадах возьмут участие более 5000 украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ. Также Сергиенко анонсировал демонстрацию новых образцов вооружения и техники.

В Киеве парад пройдет по улице Крещатик при участии трех колонн: пешей, воздушной и механизированной. Также во время парада запустят артиллерийский салют на Трухановом острове.

В начале парада флаг Украины впервые торжественно пронесут силы безопасности и обороны Украины и стран-партнеров. В прохождении пешей колонны впервые будут задействованы одновременно все силы безопасности и обороны, кинологические подразделения Украины и около 15 стран-партнеров. Во время парада также пройдет совместное выступление международного оркестра с президентским.

Во время пролета авиации впервые будут одновременно участвовать Воздушные силы, Сухопутные войска, Военно-морские силы, Госпогранслужба, Нацгвардия, Нацполиция, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, госпредприятие Антонов и страны-партнеры.

В механизированной колонне будут одновременно участвовать военная техника и вооружение украинских сил и стран-партнеров – тоже впервые за 30 лет независимости.

Парад завершится пролетом боевых самолетов, с пуском сигнальных ракет и дымами цветов украинского флага.

В Одессе состоится торжественное прохождение боевых кораблей, патрульных катеров и яхт, а также пролет авиации и демонстрация вооружения и военной техники. Запланировано огневое поражение береговых целей, имитация артиллерийского боя с катерами "противника" и высадка десанта.

На реке Днепр запланировано торжественное прохождение катеров, пролет авиации, воздушная и морская демонстрация вооружения и военной техники.

20 мая 2021 года президент Владимир Зеленский анонсировал военные парады к 30-летию независимости.

21 мая стало известно, что на День независимости в Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика.

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Оксана Житнюк

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