Собаки пограничников впервые пройдут в параде ко дню Независимости. Уже репетируют: фото

Собаки, которые несут службу на госгранице Украины в этом году впервые примут участие в параде в честь 30-летия независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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На базе Кинологического учебного центра ГПСУ в Великих Мостах Львовской области началась подготовка парадного расчета кинологов и их собак-напарников.

Для участия в параде отобраны 33 кинолога со служебными собаками, которые будут представлять пограничное ведомство в день Независимости.

Все собаки, которые будут участвовать в параде, специализируются на поиске оружия и наркотиков и уже успели зарекомендовать себя на службе.

Тренировки на базе Центра продлятся до конца месяца, а затем продолжатся в Киеве. Собаки должны вести себя спокойно, привыкнуть к месту проведения мероприятия, не реагировать на посторонних людей и другие раздражители.

9 июня сообщалось, что в военном параде по случаю 30-летия независимости Украины примут участие самолеты стран-партнеров.

2 июля Минобороны опубликовало фото с подготовки курсанток к параду на День независимости – военные маршировали на высоких каблуках.

Как оказалось, это стандартная парадная форма для женщин В обществе разгорелся скандал.

В итоге в Минобороны решили заменить для участвующих в военном параде девушек-курсанток туфли на каблуках на "экспериментальную модель" полевых берц.

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Наталия Медведева

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