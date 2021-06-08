Парады на земле, на воде и в воздухе: что запланировал Кабмин на День независимости

Кабмин утвердил план празднования 30-летия независимости Украины, в Киеве пройдет парад с авиацией и показ военной техники. Распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

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24 августа в Киеве на Крещатике и Майдане Независимости пройдет торжественный концерт и парад войск с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров. На Трухановом острове запланирован артиллерийский салют.

На Днепре в Киеве планируется прохождение военных катеров и пролет авиации, а на Михайловской площади проведут показ современной военной техники.

В Одессе планируется торжественное прохождение на внешнем рейде боевых кораблей и кораблей обеспечения, пролет авиации, воздушный, морской и статический показ вооружения и военной техники.

20 мая 2021 года президент Владимир Зеленский анонсировал военные парады к 30-летию независимости.

21 мая стало известно, что на День независимости в Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика.

Денис Юдин

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