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На Днепре, в Киеве и Одессе. Зеленский анонсировал военные парады к 30-летию независимости

20.05.2021, 12:36
На Днепре, в Киеве и Одессе. Зеленский анонсировал военные парады к 30-летию независимости - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение большого парада по случаю 30-летия независимости Украины. Он состоится, как отмечает глава государства, на суше, в море и в небе. Об этом он сказал во время пресс-конференции.

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"Будет военный парад, парад будет большой. Как на суше, так и на воде. Будет на Днепре и в Одессе, в Киеве на Майдане", – сказал он. 

Также президент отметил, что на День независимости будет большой концерт украинских звезд на НСК Олимпийский. 

"Кроме этого, на протяжение 23-24 и 22-ого августа мы будем чествовать великих украинцев. Будет основана премия по аналогам в больших западных странах. Это будут легенды, которые прославляют Украину", – заявил Зеленский. 

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Станислав Стороженко
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Владимир Зеленский парад день независимости
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