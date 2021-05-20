На Днепре, в Киеве и Одессе. Зеленский анонсировал военные парады к 30-летию независимости

Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение большого парада по случаю 30-летия независимости Украины. Он состоится, как отмечает глава государства, на суше, в море и в небе. Об этом он сказал во время пресс-конференции.

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"Будет военный парад, парад будет большой. Как на суше, так и на воде. Будет на Днепре и в Одессе, в Киеве на Майдане", – сказал он.

Также президент отметил, что на День независимости будет большой концерт украинских звезд на НСК Олимпийский.

"Кроме этого, на протяжение 23-24 и 22-ого августа мы будем чествовать великих украинцев. Будет основана премия по аналогам в больших западных странах. Это будут легенды, которые прославляют Украину", – заявил Зеленский.

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Станислав Стороженко

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