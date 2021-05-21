Впервые за 311 лет. В Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика
Впервые за 311 лет оригинал Конституции Пилипа Орлика привезут в Украину. Об этом в Facebook написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Он отмечает, что по поручению президента Владимира Зеленского, дипломаты обратились в Швецию с просьбой предоставить взаймы оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика 1710 года – ее временно выставят в качестве экспоната к 30-й годовщине независимости.
"Это были очень сложные переговоры, нам предлагали копию, но мы хотели только оригинал, который никогда не был в Украине", – сказал Кулеба.
По словам дипломата, Украине также предоставят гетманскую булаву, которая, по легенде, после гетмана Ивана Мазепы принадлежала гетману Пилипу Орлику.
- Зеленский вчера анонсировал проведение большого парада по случаю 30-летия независимости Украины. Он состоится, как отметил глава государства, на суше, в море и в небе.
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