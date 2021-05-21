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Впервые за 311 лет. В Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика

21.05.2021, 11:27
Впервые за 311 лет. В Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика - Фото
Конституция Пилипа Орлика (Фото - president.gov.ua)

Впервые за 311 лет оригинал Конституции Пилипа Орлика привезут в Украину. Об этом в Facebook написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

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Он отмечает, что по поручению президента Владимира Зеленского, дипломаты обратились в Швецию с просьбой предоставить взаймы оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика 1710 года – ее временно выставят в качестве экспоната к 30-й годовщине независимости.

"Это были очень сложные переговоры, нам предлагали копию, но мы хотели только оригинал, который никогда не был в Украине", – сказал Кулеба. 

По словам дипломата, Украине также предоставят гетманскую булаву, которая, по легенде, после гетмана Ивана Мазепы принадлежала гетману Пилипу Орлику.

СПРАВКА. Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского – конституционный договор гетмана Войска Запорожского Пилипа Орлика со старшиной и казачеством, определявший права и обязанности всех членов Войска. Должен был быть ратифицирован шведским королем Карлом XII, в случае его победы в Северной войне. Сохранен документ на староукраинском языке в Москве и латыни в Швеции. Является первым конституционным актом в Украине. 

Станислав Стороженко
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Владимир Зеленский швеция дипломат дмитрий кулеба день независимости конституция пилипа орлика
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