Впервые за 311 лет. В Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика

Впервые за 311 лет оригинал Конституции Пилипа Орлика привезут в Украину. Об этом в Facebook написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он отмечает, что по поручению президента Владимира Зеленского, дипломаты обратились в Швецию с просьбой предоставить взаймы оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика 1710 года – ее временно выставят в качестве экспоната к 30-й годовщине независимости.

"Это были очень сложные переговоры, нам предлагали копию, но мы хотели только оригинал, который никогда не был в Украине", – сказал Кулеба.

По словам дипломата, Украине также предоставят гетманскую булаву, которая, по легенде, после гетмана Ивана Мазепы принадлежала гетману Пилипу Орлику.

СПРАВКА. Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского – конституционный договор гетмана Войска Запорожского Пилипа Орлика со старшиной и казачеством, определявший права и обязанности всех членов Войска. Должен был быть ратифицирован шведским королем Карлом XII, в случае его победы в Северной войне. Сохранен документ на староукраинском языке в Москве и латыни в Швеции. Является первым конституционным актом в Украине.

Зеленский вчера анонсировал проведение большого парада по случаю 30-летия независимости Украины. Он состоится, как отметил глава государства, на суше, в море и в небе.

Станислав Стороженко

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