UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В День независимости над Киевом пролетят самолеты стран-партнеров Украины

09.06.2021, 15:37
В День независимости над Киевом пролетят самолеты стран-партнеров Украины - Фото
51206392726_0bba5bd41e_o

В военном параде по случаю 30-летия независимости Украины примут участие самолеты стран-партнеров. Об этом говорится в правительственном плане мероприятий ко Дню независимости.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По плану, 24 августа над центром Киева состоится пролет воздушной колонны украинских сил безопасности и обороны (Воздушные силы ВСУ и авиаций МВД), а также вооруженных сил стран-партнеров Украины.

Пока неизвестно, какие страны примут участие в шоу, а также какими будут их воздушные машины – боевыми или военно-транспортными. Вряд ли это будут вертолеты.

.Скриншот из плана Кабмина на 24.08.2021

Как пишет mil.in.ua, к параду украинские истребители МиГ-29 дооборудуют системой генерирования дымов, чтобы в небе над столицей воссоздать цвета национального флага.

Читайте также: На Днепре, в Киеве и Одессе. Зеленский анонсировал военные парады к 30-летию независимости

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ Крещатик мвд авиашоу парад союзники день независимости воздушные силы торжества
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 