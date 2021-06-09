В День независимости над Киевом пролетят самолеты стран-партнеров Украины

В военном параде по случаю 30-летия независимости Украины примут участие самолеты стран-партнеров. Об этом говорится в правительственном плане мероприятий ко Дню независимости.

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По плану, 24 августа над центром Киева состоится пролет воздушной колонны украинских сил безопасности и обороны (Воздушные силы ВСУ и авиаций МВД), а также вооруженных сил стран-партнеров Украины.

Пока неизвестно, какие страны примут участие в шоу, а также какими будут их воздушные машины – боевыми или военно-транспортными. Вряд ли это будут вертолеты.





Как пишет mil.in.ua, к параду украинские истребители МиГ-29 дооборудуют системой генерирования дымов, чтобы в небе над столицей воссоздать цвета национального флага.

21 мая стало известно, что на День независимости в Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика.

На празднование Дня независимости в Киеве в 2020 году потратили 1,6 млн грн.

В центре Киева на Марш защитников в прошлом году пришли тысячи людей: фото, видео.

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Евгений Пилипенко

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