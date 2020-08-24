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24.08.2020, 11:45

День независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фото

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День независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фото
День независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фото
День независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фотоДень независимости. В центре Киева десятки тысяч людей собрались на Марш защитников – фото

Планируется, что Марш защитников пойдет на Европейскую площадь, где пройдет акция "С независимостью не шутят"

Сегодня, в День независимости, в центре Киева проходит Марш защитников Украины. На акцию собрались десятки тысяч людей, передает Цензор.нет.

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Марш стартовал от парка Шевченко. В 48 колоннах идут участники войны на Донбассе, родственники погибших героев и другие активисты, в том числе с баннерами об освобождении подозреваемых по делу убитого журналиста Павла Шеремета.

По оценкам издания, в парке и на близлежащих улицах столицы собрались десятки тысяч людей. Заполнены весь парк, часть улицы Владимирская, а также бульвар Шевченко от Терещенковской до станции "Университет".

Планируется, что участники марша через Крещатик пойдут на Европейскую площадь, где пройдет акция "С независимостью не шутят".

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Фото - Цензор.нет

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Теги: киев, день независимости, марш защитников
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