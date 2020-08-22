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День независимости. Полиция переходит на усиленный вариант работы

22.08.2020, 10:43
День независимости. Полиция переходит на усиленный вариант работы - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

По данным МВД, к охране общественного порядка привлекут 4500 правоохранителей

В связи с праздничными мероприятиями по случаю Дня государственного флага и Дня Независимости Украины 22 августа подразделения Министерства внутренних дел Украины переходят на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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"Начинают функционировать ситуационные центры. Мы готовимся к обеспечению общественной безопасности и привлекаем к безопасности мероприятий 4 500 правоохранителей Нацполиции, Нацгвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - отметил первый замминистра МВД Сергей Яровой.

Он подчеркнул необходимость соблюдения мер безопасности в связи с распространения коронавирусной инфекции.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что во время праздничных массовых мероприятий большая нагрузка будет на полиции диалога.

"Наша цель - обеспечить мирное и спокойное проведение всех публичных мероприятий. И большая нагрузка ложится на полицейских диалога, чтобы не допустить провокаций, расшатывание ситуации, избежать конфликтов", - отметил Клименко.

По его словам, во время массовых мероприятий будут работать полицейские палатки, где участники акций смогут взять воду и получить необходимую помощь.

  • 20 августа Кабмин утвердил план празднования 29-й годовщины независимости Украины в условиях карантина.

 

Арина Толина
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