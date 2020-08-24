Украина празднует День независимости: трансляция торжеств - видео

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В торжественных мероприятиях в честь Дня независимости будут участвовать президент Зеленский и другие первые лица страны

Сегодня, 24 августа, Украина празднует 29-й День независимости. В центре Киева пройдут торжественные мероприятия с участием первых лиц страны.

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В 09:00 президент Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской почтит память павших защитников Украины на Михайловской площади. После этого он должен выступить с речью на Софийской площади.

В этом году не будет традиционного официального парада, но на 10:00 запланирован марш защитников Украины с участием ветеранских организаций. Участники марша должны пройти от парка Шевченко к площади Независимости и Европейской площади.

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Также на сегодня запланирован онлайн-марафон от Министерства иностранных дел, тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие мероприятия о важных событиях и персоналиях украинской истории. Некоторые украинцы получат государственные награды по случаю праздника.

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Видео - Радио Свобода

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Теги: Владимир Зеленский, видео, трансляция, день независимости
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