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День независимости. Где в Киеве ограничат движение транспорта

21.08.2020, 14:30
День независимости. Где в Киеве ограничат движение транспорта - Фото
Крещатик, Киев (Фото: пресс-служба КГГА)

Движение транспорта ограничат в центре Киева 24 августа

В День независимости Украины, 24 августа, в центре Киева ограничат движение всех видов транспорта. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

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Движение будет ограничено:

  • ул. Владимирская (от ул. Льва Толстого до ул. Тараса Шевченко);
  • ул. Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади);
  • ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади);
  • ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Владимирской до ул. Крещатик);
  • ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до ул. Михайловской);
  • ул. Михайловская  (Владимирский спуск).

Водителей предупреждают, что на улицах будут дежурить эвакуаторы и спецтехника. В связи с ограничениями движения изменят некоторые маршруты общественного транспорта.

  • 20 августа Кабмин утвердил план празднования 29-й годовщины независимости Украины в условиях карантина.
Арина Толина
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