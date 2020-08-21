День независимости. Где в Киеве ограничат движение транспорта

Движение транспорта ограничат в центре Киева 24 августа

В День независимости Украины, 24 августа, в центре Киева ограничат движение всех видов транспорта. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

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Движение будет ограничено:

ул. Владимирская (от ул. Льва Толстого до ул. Тараса Шевченко);

ул. Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади);

ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади);

ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Владимирской до ул. Крещатик);

ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до ул. Михайловской);

ул. Михайловская (Владимирский спуск).

Водителей предупреждают, что на улицах будут дежурить эвакуаторы и спецтехника. В связи с ограничениями движения изменят некоторые маршруты общественного транспорта.

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Арина Толина

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